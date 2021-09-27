Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: 2-2

18’inci dakikada Konyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Bytyqi ortasını yaptı. Arka direkte topa ayak koyan Ahmed Hassan, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

21’inci dakikada Abdulkerim Bardakçı’nın attığı uzun topla savunma arkasına sarkan Serdar Gürler, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

25’inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde altıpasın hemen önünde müsait durumdaki Umut Bozok’un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

29’uncu dakikada Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Umut Bozok’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Travnik, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle geçildi.

62’nci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası altıpas çizgisinin sol çaprazında Umut Bozok, Ahmet Çalık’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

63’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Umut Bozok, kaleci Sehic ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-2.

84’üncü dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında topla hareketlenen Bytyqi, ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul topun sahibi oldu.

87’nci dakikada Umut Bozok’un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan’ın sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2’lik skorlarla sona erdi.

KENAN KOÇAK KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Kasımpaşa’nın İttifak Holding Konyaspor’u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un 1’inci yardımcısı Kenan Koçak da tribünden takip etti. Dün Türkiye’ye gelen Kuntz ve Koçak, Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor ve Galatasaray - Göztepe maçlarını tribünden takip etmişti. İkili, bugün oynanacak iki Süper Lig karşılaşmasını da takip etti. Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçını teknik direktör Stefan Kuntz izlerken, Kasımpaşa - Konyaspor mücadelesini Kenan Koçak takip etti.