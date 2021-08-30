Kasımpaşa - Galatasaray: 2-2

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, 32'nci dakikada Cicaldau ve 38'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle mücadelede 2-0 öne geçti. Kasımpaşa bu gollere 45+2'nci dakikada Görgensen ve 66'ncı dakikada Umut Bozok ile cevap verdi.