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Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 3-2

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:43
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Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 3-2

 İSTANBUL, (DHA)

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Anıl Koç), Bistrovic, Hodzic (Dk. 82 Varga), Thelin (Dk. 90+1 Hasan Emre Yeşilyurt)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia (Dk. 71 Emre Çolak), Ndao (Dk. 81 Lens), Castro, Bertolacci, Salibur (Dk. 62 Jimmy Durmaz), Kemal Ademi (Dk. 71 Sobiech)

GOLLER: Dk. 20 Thelin, Dk. 59 ve Dk. 68 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa) - Dk. 14  Roco, Dk. 80 Castro (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Bistrovic (Kasımpaşa) - Bertolacci, Koral Altınay (Fatih Karagümrük)


Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Thelin ile 59 ve 68'inci dakikalarda Yusuf Erdoğan kaydetti. Fatih Karagümrük'ün karşılaşmadaki golleri ise 14'üncü dakikada Roco ve 80'inci dakikada Castro'dan geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa, 4 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

4'üncü dakikada Aytaç'ın ortasında Hodzic kafayı vurdu, havadan kaleye yönelen topu kaleci Aykut son anda kornere tokatladı.

7'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Salibur doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Ertuğrul yerden giden topun sahibi oldu.

14'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Biglia ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Roco'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

18'inci dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Koray ortasını yaptı, kimsenin dokunamadığı top arka direkte Salibur'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top az farkla auta gitti.

20'nci dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Bistrovic'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Thelin'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.

39'uncu dakikada Thelin ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Hodzic, 2 rakibinden kurtulduktan sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top direk dibinden kornere gitti.

45+2'nci dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Bertolacci'nin havadan pasıyla savunma arkasına sarkan Castro topu kontrol ettikten sonra arkadan gelen Salibur'u gördü. Bu oyuncunun penaltı noktasının hemen gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top direk dibinden kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

59'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta sahada Karagümrüklü iki futbolcunun çarpışması sonrasında topu kapan Sadiku, sol kanatta hareketlenen Hodzic'i gördü. Kanattan sıfıra inen Hodzic'in ortasında arka direkte topla buluşan Yusuf Erdoğan, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

68'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Bistrovic, savunma arkasına sarkan Yusuf'u gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 3-1.

80'inci dakikada Karagümrük farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Emre Çolak ortasını yaptı. Altıpasın hemen önünde Castro, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaFatih Karagümrükönce Vatan
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