Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.569,03
ALTIN
1.023,08
DOLAR
17,37
STERLİN
21,31
EURO
18,28
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak
Altınova Belediye Başkanlığı Memur...
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kasapoğlu: Başarı grafiğimizin Akdeniz Oyunları’nda da süreceğine inanıyorum

23 Haziran 2022 Perşembe 10:58
Kasapoğlu: Başarı grafiğimizin Akdeniz Oyunları’nda da süreceğine inanıyorum

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 25 Haziran’da Cezayir’de başlayacak olan 19. Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi, 24 branşta toplam 322 sporcunun temsil edeceğini belirterek, milli sporcuların Akdeniz Oyunları’nda elinden gelenin en iyisini yapacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir’in Oran şehrinde 25 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi, 24 branşta, 137’si kadın, 185’i erkek olmak üzere toplam 322 sporcunun temsil edeceğini dile getirerek, milli sporcuların Cezayir’de elinden gelenin en iyisini yapacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların motivasyon ve heyecanlarının son derece yüksek olduğunu ifade ederken, “Akdeniz Oyunları, bir sporcu için önemli bir seviye. Her sporcu bu tür organizasyonlarda ülkesini temsil etmeyi hayal eder, bu hedeflerle kendini yetiştirir. Türk sporunun son yıllarda birbirinden farklı branşlarda yakaladığı başarı grafiğinin Akdeniz Oyunları’nda da süreceğine inanıyorum. Sporcularımızın, onlara inanan bizleri, antrenörlerini, ailelerini, milletimizi hem alacakları madalyalarla hem de sergileyecekleri davranışlarla gururlandıracaklarına güvenim tamdır. Göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan tüm sporcularımıza 19. Akdeniz Oyunları’nda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Akdeniz Oyunları tarihinde Türkiye;

- 19. Akdeniz Oyunları, Cezayir’in Oran şehrinde 25 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

- 19. Akdeniz Oyunları’nda 26 ülkeden 3 bin 400’ün üzerinde sporcu 24 spor branşında toplam 244 madalya etkinliğinde mücadele edecek.

- Ülkemizi oyunlarda, 24 branşta, 137’si kadın, 185’i erkek, toplam 322 sporcu temsil edecek.

- Türkiye, ilki 1951 yılında düzenlenen oyunların tamamında yer aldı. Türkiye, bundan önce yapılan 18 oyunda topladığı 341 altın, 243 gümüş, 278 bronz, toplam 862 madalya ile tüm zamanlar madalya sıralamasında altın madalya sayısı bazlı sıralamada üçüncü, toplam madalya sayısı bazlı sıralamada ise dördüncü sırada bulunuyor.

- Ülkemiz, oyunlara 1971 yılında İzmir, 2013 yılında ise Mersin olmak üzere 2 kez ev sahipliği yaptı.

- Türkiye, Napoli 1963 ve Mersin 2013’te madalya sıralamasında 2’nci sırayı alarak en başarılı oyunlarını geride bıraktı.

- Ülkemiz, Mersin 2013’te 47 altın, 43 gümüş, 36 bronz toplam 126 madalya ile tüm madalya türlerinde rekor kırdı.

- Türkiye, düzenlenen son oyunlar olan Tarragona 2018’de 31 altın, 25 gümüş, 39 bronz, toplam 95 madalya ile 3. sırayı aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu19. Akdeniz Oyunları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum, Optimist Dünya Şampiyonası'na hazır
Bodrum, Optimist Dünya Şampiyonası'na hazır
Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi
Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi
Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe Beko’da kaptan Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı
Fenerbahçe Beko’da kaptan Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı
Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek
Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek
Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis için imza töreni düzenlendi
Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis için imza töreni düzenlendi
Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut dönemi
Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut dönemi
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi