Kaş'taki Serbest Dalış Dünya Kupası iki rekorla başladı

ANTALYA - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen CMAS-TSSF 4'üncü Kaş Başka Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası, dünya ve Türkiye rekorları ile başladı.



Kaş İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında başlayan CMAS-TSSF 4'üncü Kaş Başka Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda bir dünya ve bir Türkiye rekoru kırıldı. Rekortmen İtalyan sporu Alessia Zecchini sabit ağırlık çift palette 105 metreye dalarak yeni bir dünya rekoruna imza attı. Önceki rekor, 15 Haziran 2021'de Bahamalar'da gerçekleştirilen 95 metreyle Fransız Alice Modolo'ya aitti. Milli takım sporcularından Şahika Ercümen de ip destekli paletsiz (FIM) disiplininde 81 metreye dalarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Şahika Ercümen kendisine ait olan 80 metrelik eski rekoru, Bahamalar'da Temmuz 2021'de elde etmişti.



Dünya Kupası'nda Şili, Hırvatistan, Rusya, Kuveyt, Türkiye, Çekya, Fransa, İtalya, Umman, Slovakya, İspanya, ABD, Slovenya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Kolombiya, Lübnan ve Güney Kore'den 48 sporcu mücadele ediyor.



SERBEST DALIŞ TÜRK MİLLİ TAKIMI



Kaş Başka Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Cenk Devrim Ulusoy'un antrenörlüğünü yaptığı dünya ve Türkiye rekortmeni sporcuların yer aldığı Serbest Dalış Türk Milli Takımı, Yaren Türk, Fatma Uruk, Şahika Ercümen, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak'tan oluşuyor.