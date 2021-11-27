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KARTAL AĞIR YARALI!

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 22’nci dakikada penaltıdan Diabate, 55’inci dakikada Balde, 63’üncü dakikada Serginho ve 90’ıncı dakikada Champness kaydetti. Beşiktaş’ta Necip Uysal, 39’uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı..

27 Kasım 2021 Cumartesi 21:20
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KARTAL AĞIR YARALI!

9’uncu dakikada Batshuayi’nin pasıyla topla buluşan Ghezzal’ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

19’uncu dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta Zeki Yavru ortasını yaptı. Arka direkte Serginho’nun Kafa vuruşunda top Rosier’in koluna çarptı. Öncesinde oyunu devam ettiren Hüseyin Göçek, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

22’nci dakikada penaltı atışını kullanan Diabate, meşin yuvarlak ve kaleci Mert’i farklı köşelere gönderdi: 0-1.

39’uncu dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Necip Uysal, orta alanda Diabate’ye yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Hüseyin Göçek, Necip Uysal’ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı GZT Giresunspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

53’üncü dakikada Pjanic’in sol kanattan yaptığı ortaya Larin arka direkte kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.

55’inci dakikada GZT Giresunspor farkı 2’ye çıkardı. Perez’in savunma arkasına uzun pas attı. Mert Günok kafayla uzaklaştırmak istediği topu ıskaladı, Balde topu boş ağlara gönderdi: 0-2.

64’üncü dakikada Giresunspor bir gol daha buldu. Hızlı gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazında Balde’nin şutunda top Mert Günok’tan sekti. Serginho topu boş ağlara gönderdi: 0-3.

71’inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier’in ortasında doğrudan kaleye yönelen top yan direkten oyun alanına geri döndü.

90’ıncı dakikada Giresunspor farkı 4’e çıkardı. Umut Nayir’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Flavio pasını arka direkteki Champness’e verdi. Kaleci Mert Günok, geriye doğru hareketlenirken çime takılıp yere düştü ve oyuna devam edemedi. Champness topu boş ağlara gönderdi: 0-4.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve GZT Giresunspor deplasmanda Beşiktaş’ı 4-0 mağlup etti.

CAN VE ROSIER’E ALKIŞ DİĞER FUTBOLCULARA TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın 3-0’a gelmesinin ardında futbolculara tepki göstermeye devam etti. Özellikle yediği hatalı gollerin ardından Mert Günok, taraftarın hedef aldığı isimlerin başında geldi. Ayrıca Welnton, Vida ve oyundan çıkan N’Koudou ile Batshuayi taraftarın protestolarından nasibi aldı. Taraftarlar ayrıca, Giresunsporlu futbolcuları da oynadıkları futbol ve skordan dolayı alkışlarla destek verdi. Siyah-beyazlı taraftarların takımlarından sadece oyuna sonradan dahil olan Can Bozdoğan ve Valentin Rosier’i alkışlaması dikkatlerden kaçmadı.

MERT GÜNOK OYUNU SEDYEYLE TERK ETTİ

Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4’üncü golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı. Mert Günok’un yerde kalmasının ardından Champness topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0’a getirdi. Dizi döndüğü öğrenilen Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGZT GiresunsporSüper LigFutbol
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