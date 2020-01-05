Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113684
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8151
EURO
6.6697
KASAMAM: “HOŞ GELMİŞTİN” HER GÖNÜLDE ÇALINAN BİR ŞARKI
HER GÖNÜLDE ÇALINAN BİR ŞARKI
Ulusal mucitler listesine Washington’dan Türk bilim insanı girdi
Prof. Dr. Aykut Üren
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na...
''Yapay zeka MR ile birleşince hastalık teşhisleri kolaylaştı''
''Yapay zeka MR ile birleşince...
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7 sporcu ile katılacak
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karşıyaka arayışta

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor'la oynayacağı 2'nci yarının ilk maçının hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, forma giyemeyecek 2 as oyuncusunun yerine alternatif arıyor.

Karşıyaka arayışta

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor'la oynayacağı 2'nci yarının ilk maçının hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, forma giyemeyecek 2 as oyuncusunun yerine alternatif arıyor.

05 Ocak 2020 Pazar 14:17
8 Okunma
Karşıyaka arayışta

İZMİR, (DHA)

Yeşil-kırmızılılarda teknik heyet, takımın önemli isimlerinden olup bu sezon ligde 16 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen Mustafa Aşan ve Metin Peker'in sarı kart cezalısı olduğu karşılaşmada kadro içinden alternatif yaratacak. Teknik direktör Soner Tolungüç, Mustafa Aşan ve Metin gibi önemli isimlerin yokluğunda sezon başında sözleşme yenilenmedikten sonra başka kulübe transfer olmayıp geçen aylarda yuvaya dönen Onur Kıntaş'a, "Hazır ol" emri verdi. Onur'un lisansı hafta içi çıkarılacak.

Tesislerindeki antrenman sahasının bakımının tamamlanmasının ardından 2 ay sonra evinde çalışmaya başlayan İzmir ekibinde başkan Turgay Büyükkarcı da antrenmanı ziyaret edip teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarşıyakaArayışTFFBüyükçekmece Tepeciksporçiğli Selçuk Yaşar Tesisleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sutopunda İzmir-Atina dostluk köprüsü
Sutopunda İzmir-Atina dostluk köprüsü
Abdullah Avcı: Mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz
Abdullah Avcı: Mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7 sporcu ile katılacak
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7 sporcu ile katılacak
MHK Başkanı Zekeriya Alp: VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz
MHK Başkanı Zekeriya Alp: VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz
Antalyaspor, Kudryashov ile prensipte anlaştı
Antalyaspor, Kudryashov ile prensipte anlaştı
Denizlispor'da Rodallega kalacak
Denizlispor'da Rodallega kalacak
İkinci yarıda keyif veren bir takım izlettireceğiz
İkinci yarıda keyif veren bir takım izlettireceğiz
Bursaspor ligin ilk yarısında tüm oyuncularını oynattı
Bursaspor ligin ilk yarısında tüm oyuncularını oynattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans