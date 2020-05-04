Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Karius'tan tepkili veda
Karius'tan tepkili veda
'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener için anma
'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat...
MKE Ankaragücü’nde test günü
MKE Ankaragücü’nde test günü
Koronavirüse karşı bağışıklığın gücünü ölçen test kiti geliştirildi
Koronavirüse karşı bağışıklığın gücünü ölçen...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karius'tan tepkili veda

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Alman file bekçisi Loris Karius, siyah beyazlı yönetimi topa tuttu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:56
0 Okunma
Karius'tan tepkili veda

İSTANBUL -  Beşiktaş ile sözleşmesini feshettiğini açıklayan Karius, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu sonuca varmak utanç verici ama bu durumu sorunsuz bir şekilde çözmek için her şeyi denediğimi bilmelisiniz. Aylar boyunca sıkıntılarımı tekrar tekrar tahtaya anlatır gibi anlattığım için çok sabırlıydım. Geçen yıl da aynı şeyler oldu. Maalesef bu sorunu çözmeye çalışmadılar, hatta ödeme kesintisi yaparak yardım önerimi bile reddettiler. Bu kulüp için oynamayı gerçekten sevdiğimi bilmeniz benim için önemli. Bu kadar tutkulu taraftarların her zaman inanılmaz desteğini arkamda hissettim. Beni her zaman iyi ve kötü zamanlarda desteklediniz ve sizi her zaman en iyi şekilde hatırlayacağım! Ayrıca kulüpte çalışanlar da dahil olmak üzere tüm takım arkadaşlarıma, kulüp personeline teşekkür etmek istiyorum."

Anahtar Kelimeler:
Alman File BekçisiBeşiktaşKarius
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü’nde test günü
MKE Ankaragücü’nde test günü
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyor
Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyor
Altay'da Ekmekçioğlu sabırsız
Altay'da Ekmekçioğlu sabırsız
Robbie Maddison Ege Denizi'nde motosiklete bindi
Robbie Maddison Ege Denizi'nde motosiklete bindi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anları TRT Spor'da
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anları TRT Spor'da
Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Online Genç Ideathon' yarışması düzenliyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Online Genç Ideathon' yarışması düzenliyor
Transferin gözdesi Erdoğan Yeşilyurt
Transferin gözdesi Erdoğan Yeşilyurt
Fatih Aksoy: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Fatih Aksoy: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı