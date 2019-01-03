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Karesispor Basketbol Takımı, panelde öğrencilerle buluştu

Türkiye Erkekler Basketbol 1'inci Lig lideri Karesispor'un yönetici, antrenör ve oyuncuları, Balıkesir Fen Bilimleri Temel Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Karesispor Basketbol Takımı, panelde öğrencilerle buluştu

Türkiye Erkekler Basketbol 1'inci Lig lideri Karesispor'un yönetici, antrenör ve oyuncuları, Balıkesir Fen Bilimleri Temel Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:49
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Karesispor Basketbol Takımı, panelde öğrencilerle buluştu

BALIKESİR, (DHA)- Balıkesir'in merkez Karesi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karesispor Erkek Basketbol Takımı, her hafta bir okulda düzenlediği panellere devam ediyor. Fen Bilimleri Temel Lisesi'nde düzenlenen panelde Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, Baş Antrenör Gencer Baytimur ve oyunculardan Thomas Gipson, Seray Yıldırım ve Mehmet Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi.


Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, "Karesispor basketbol takımı olarak bugün buraya hem kulübümüzü tanıtmak hem de sizlerle tanışarak basketbol konuşmaya geldik. Karesispor, 2014 yılında Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından kurulmuş bir spor kulübü. Kulübümüz kurulalı yalnızca 4 sene olmasına rağmen Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden bir kulüp. Bunu da üç sene içerisinde iki lig yükselerek başarmış bir kulüp olarak Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir'i temsil ediyor" dedi.

Öğrenciler arasında daha önce Karesispor maçlarına gelen olup olmadığını soran Karesispor Baş Antrenörü Gencer Baytimur ise, "Ben hepinizi Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağımız Manisa Spor karşılaşmasına davet etmek istiyorum. Siz salonda bizlerle birlikte olarak bize destek olun, biz de inşallah size alacağımız bir galibiyetle teşekkür edelim" diye konuştu.

Panelin sonunda, üzerinde okulun ismi yazılı Karesispor forması okul yönetimine hediye edildi. Panel, çekilen hatıra fotoğrafları ve Karesisporlu oyuncuların spor salonunda oynadıkları mini bir maç ile sona erdi.

DHA

Son Güncelleme: 03.01.2019 10:50
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