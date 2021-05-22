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Karatede 3 altın, 2 gümüş madalya

55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Serap Özçelik Arapoğlu, Ali Sofuoğlu ve Eray Şamdan altın madalya kazandı. Dilara Bozan ve Kadın Kumite Milli Takımı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:55
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Karatede 3 altın, 2 gümüş madalya

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nın dördüncü gün akşam seansında milliler 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Milliler bugün ise 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 8 madalyanın sahibi oldu.

Erkekler katada Ali Sofuoğlu, İspanyol Damian Quintero'yu yenerek altın madalyanın sahibi olurken, Türkiye'ye de katada ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Erkekler kumite 60 kilo finalinde Eray Şamdan ise, Letonyalı Kalvis Kalnins'i yenerek, büyüklerde kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kumite 50 kilo finalinde Alman Shara Hubrich'i mağlup eden Serap Özçelik Arapoğlu da, kariyerinin 5'inci altın madalyasını kazandı.

Eda Eltemur, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu ve Gülsen Demirtürk'ten oluşan Kadın Kumite Milli Takımı da, Almanya'ya yenilerek gümüş madalya aldı.

Kadınlar katada Dilara Bozan da İspanyol Jaime Sandra Sanchez'e mağlup olunca gümüş madalya kazandı.

Bu arada gündüz seansında Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş altın, Eda Eltemur ise bronz madalya elde etmişti.

DHA

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55. Avrupa Karate ŞampiyonasıKarateMadalyaAltınGümüş
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