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Karabük'te off-road heyecanı

Karabük'te off-road heyecanı

02 Ekim 2021 Cumartesi 17:33
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Karabük'te off-road heyecanı

KARABÜK (DHA)

Karabük'te düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3'üncü yarışı 'Orman etabı' ile başladı. 54 sporcunun 27 araç ile start aldığı yarışlar nefes kesti. 

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3’üncü ayak yarışı Karabük Üniversitesi’nin arka tarafında bulunan arazide başladı. Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği'nin organize ettiği yarış 'Orman etabı' ile başladı. Yarışlara Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 54 sporcu katıldı. Pilotlar araçlarıyla, 11.6 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez geçerek etabı en az hatayla ve en kısa sürede tamamlamaya çalıştı.  

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Demir, “Bugün itibari ile Orman Etabı koşuluyor. 27 araçla bugün start verdik. Organizasyonda her şey şuan için düzgün ilerliyor. Yarın bizleri güzel bir seyirci etabı bekliyor. 2 gün için yarış uzunluğu özel etaplar ve parkur toplam 86 kilometre. Yarışçıların keyif alacağı bir etap düzenlendi” dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya ise, “Bugün ilk gün yarışlarımız başladı. Gayet keyifli geçiyor. Her şey güzel. Herkes memnun. Şampiyonanın ve Off-Road branşındaki yarışlarımızın düzgün bir şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarabükOffRoad
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