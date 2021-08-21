Karabağ Şehitleri anısına turnuva düzenlendi

Haber: Dilber Sadıqov Coşqunsoy

Kardeş ülke Azerbaycan Karabağ zaferi sonrasında şehitlerle ilgili programlar ve spor yarışları düzenliyor. Azerbaycan Kickboks Federasyon Başkanı Adil Aliyev’in ve federasyon vitse prezidenti Lord lakaplı sporcu Ramal Aslanov’un desteğiyle 15 ağustos 2012 tarihinde bu yarışlar biri daha düzenlenmiştir.

"VATAN" Kikcboks spor klübunun hazırlamış olduğu yarış tüm Karabağ şehitleri anısına yapılmıştır. Yarışta Karabağ şehidi sporcu Muxtar Qasımlı’nın "Qisascı" lakaplı oğlu da yer almıştır.

"VATAN" spor klübü başkanı Anar Haydarkuliyev’in davetlisi olarak yarış programına katılan Dilber Sadıqov Coşqunsoy program anılarını bizimle paylaşmıştır.