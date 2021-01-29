Kampı tamamlayan Bursaporlu futbolcular Bursa'ya döndüler

HABER: MUSTAFA YILDIZ
BURSA - Ümit Milli Takım kampını tamamlayan Bursasporlu 4 futbolcu, İsmail Çokçalış, Batuhan Kör, Ali Akman ve Ozan İsmail Koç Bursa'ya döndü. Mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri‘ne hazırlanan Ümit Milli Takım‘ın kampında bulunan Bursasporlu 4 futbolcu, bu gece Bursa‘ya döndü.
5 GÜNLÜK KAMP TAMAMLANDI.
Adana Demirspor maçı sonrası pazar günü İstanbul Riva‘daki kampa katılan 4 Timsah; İsmail Çokçalış, Batuhan Kör, Ali Akman ve Ozan İsmail Koç, 5 günlük kampı tamamladı.
TAKIMA KATILACAKLAR. Bursasporlu 4 Ümit Milli krampon, cuma günü yeşil-beyazlı takımın, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri‘nde yapacağı antrenmana katılacak. Ali Akman, Batuhan Kör, İsmail Çokçalış ve Ozan İsmail Koç, Bursaspor‘un pazar günü saat 19.00’da Altınordu ile Timsah Arena’da oynayacağı lig maçının hazırlıklarına dahil olacak.
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