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Kamat “Ali Akman İddiaları Doğru Değil!”

05 Şubat 2021 Cuma 13:38
4 Okunma
Kamat “Ali Akman İddiaları Doğru Değil!”

MUSTAFA YILDIZ 

BURSA - Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, "Ali Akman'la ilgili bizim yönetimimize Avrupa'dan herhangi bir resmi transfer teklifi gelmedi" dedi. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Ali Akman‘ın Amcası ve futbol yorumcusu Ayhan Akman’ın, Stadyum programında iddia ettiği “Bursaspor, Ali için sezon başında Avrupa’dan gelen teklifi neden kabul etmedi o zaman?” şeklindeki sözlerine cevap verdi.

“BU İDDİA DOĞRU DEĞİL”.. Başkan Kamat, “Biz, 1 Eylül‘de görevi devraldıktan sonra Ali Akman‘la ilgili bizim yönetimimize Avrupa‘dan herhangi bir resmi transfer teklifi gelmedi. Bu iddialar doğru değil” ifadesini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kamat Ali Akman İddiaları Doğru Değil
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