Kaleci Ataberk Bursaspor'u ipten aldı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Kaleci Ataberk Dadakdeniz, öyle kurtarışlar yaptı ki, kalesinde adeta devleşti. Genç file bekçisi maçtan sonra yaptığı açıklamada, Formayı giydiğim her maç mutluyum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son dakika Batuhan atsa belki 3 puan alabilirdik ama bazen bu puana da şükretmek gerekir dedi. ATABERK’İN ÖNLEDİĞİ ÖNEMLİ POZİSYONLARDAN BİRKAÇI. 16 Pucko’nun şutunda Ataberk topu ayağıyla uzaklaştırdı. Aynı dakika içinde Gökcan’ın ceza sahası dışından şutunu yine Ataberk çeldi. 48 Carius sağdan köşe atışını kullandı, Thuram kafa vuruşunu yaptı, yerden sekip havalanan topu Ataberk son anda kornere gönderdi.

62 Gökcan ceza sahasına girdi, şutunda Ataberk ayağıyla çıkardı. 80 Gökcan’ın şutunda Ataberk nefis uzanıp topu kornere tokatladı.