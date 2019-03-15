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Kadın voleybolcular tarih yazmaya hazırlanıyor

Bayanlar Voleybol 2. Lig ekiplerinden Antalyaspor, 18-20 Mart'ta Mersin'de oynanacak final müsabakalarında 4 takımlı grupta ilk 2 sırada yer alması halinde 1. Lig'e yükselecek. Amatör ligde 2 yıl önce ilk maçını oynayan, sonraki sezon 2. Lig'de yer alan Antalyaspor'un bayan voleybol takımı, 1. Lig'e yükselmesi halinde kulüp tarihinde ilki gerçekleştirecek.

Kadın voleybolcular tarih yazmaya hazırlanıyor

Bayanlar Voleybol 2. Lig ekiplerinden Antalyaspor, 18-20 Mart'ta Mersin'de oynanacak final müsabakalarında 4 takımlı grupta ilk 2 sırada yer alması halinde 1. Lig'e yükselecek. Amatör ligde 2 yıl önce ilk maçını oynayan, sonraki sezon 2. Lig'de yer alan Antalyaspor'un bayan voleybol takımı, 1. Lig'e yükselmesi halinde kulüp tarihinde ilki gerçekleştirecek.

15 Mart 2019 Cuma 14:40
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Kadın voleybolcular tarih yazmaya hazırlanıyor

ANTALYA - Antalyaspor Kulübü Derneği bünyesinde 2017-2018 sezonunda oluşturulan Antalyaspor Bayan Voleybol takımı, 6 farklı yaş kategorisinde liglerde mücadele ediyor. 5 aylık sürede oluşturulan kırmızı beyazlılar ilk sezon, Bölgesel Lig'de karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek, 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Antrenör Gökhan Egeli yönetiminde çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, bu sezon ilk defa yer aldığı 2. Lig'de de başarılarıyla adından söz ettirdi. Voleybol Bayanlar 2. Lig'de 3'üncü grupta 11 takımla mücadele eden kırmızı beyazlılar, sezonu 20 maçta 17 galibiyetle ikinci sırada tamamladı.

Voleybol Bayanlar 1. Ligi'ne yükselme yarı final maçlarında 3 rakibinden 2'sini yenen Antalyaspor, 18-20 Mart'ta Mersin'de oynanacak final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Finalde 1. Grup'ta yer alan Antalyaspor, ilk maçını pazartesi günü Merinos, ikinci maçını salı günü Kuzeyboru, son maçını da çarşamba günü Vakıfbank ile oynayacak. Final müsabakalarında güçlü rakipleriyle karşılaşacak kırmızı beyazlılar, grubu ilk 2 sırada tamamlaması halinde 1. Lig'e yükselecek.

Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, kulüp olarak alt yapıya verilen önemden dolayı okullarında yapılan taramalarda başarılı sporculardan voleybol takımı oluşturduklarını söyledi. Çoğunlukla Antalya'da yetişen sporcuların yer aldığı takımın, iki yıl önce tecrübe kazanmasıyla ligde başarılı sonuçlar elde ettiğini anlatan Özel, "2. Lig'deki maçlarda takımımız olağanüstü performans göstererek rakiplerini yendi. Rakiplerimiz çoğunlukla belediye spor kulüpleri veya yüksek bütçeli şirketlerin desteklediği takımlar. Düşük bütçeyle sporcularımızın tecrübe kazanması amacıyla kurduğumuz takımımızda arkadaşlık ve amatör ruh bize başarı getirdi. Genç sporcularımızdan oluşan kadromuzla her yıl mücadele ettiğimiz ligden üst lige yükselmemiz de bizi çok gururlandırdı" diye konuştu.

Final müsabakalarında zorlu ve lig tecrübesi bulunan deneyimli takımlara karşı 3 maç oynayacaklarını hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

"Final müsabakalarında Antalyaspor'a yakışan mücadeleyi sahada göstermek istiyoruz. Takımımız 16-17 yaşındaki genç sporculardan oluşuyor. Voleybol oynamasını seven ve maç heyecanını yaşamayı arzulayan sporcularımızla sahada her zaman en iyi sonucu almak istiyoruz. Final müsabakalarında başarı elde edersek, bu Antalyaspor için tarihi bir başarı olacak. Kulüp tarihinde iki yıl önce kurulan takımımız bölgesel amatör ligden 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Takımımız, şimdiye kadar Antalya'ya ilkleri yaşattı. Bayan voleybolcularımız alt yapı takımlarımızda başarılarıyla bu süreçte hep ilk sırayı zorladı. Final müsabakalarından alınacak her sonuç bu nedenle bizim için başarı. Antalyaspor voleybol takımı, kentteki bütün genç voleybolculara rol model oluyor. Kentteki genç sporcuların gelecekte forma giymeyi hedeflediği takım olmamız, iki yılda elde edilmiş bir mucize."

Anahtar Kelimeler:
Kadın VoleybolcularAntalyaspor
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