Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nun fikstürü çekildi

İSTANBUL - 17 Nisan'da başlayacak olan sezonda 16 takım yer alacak. Antalya'da tek devre lig usulü olarak düzenlenecek maçlarda 1. Turda takımlar 4'erli gruplarda mücadele edecek. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar ise çeyrek finallerde yer alma hakkını elde edecek. Ardından tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonucu şampiyon belli olacak.



Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yeni sezon 17 Nisan'da başlayacak. Sağlık çalışanlarına adanan 2021-22 sezonunun başlangıcı ise fikstür kura çekimi ile yapıldı. 16 takımın katıldığı kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde 16 takım 2019-2020 sezonunda bulundukları sıralamaya göre 4 torbaya ayrıldı. TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber ve Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin yeni sezon fikstürü belli oldu.



Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu için yapılan kura çekimi sonrasında pandemiye bağlı olarak Türkiye'de ilk defa lig karşılaşmaları tek devreli eleminasyon sistemine göre oynanacak. Tüm maçlar Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleşirken 1. Turda takımlar 4'erli gruplarda karşılaşacaklar. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu turdan itibaren eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda Türkiye Şampiyonu olacak takım 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak.



Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nu düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber, "Elbette insan sağlığının her şeyden daha önemli ve değerli olduğunu unutmadan sağlık tedbirlerini en yüksek düzeyde alarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Pandemi şartları altında Kadın Ligimizi düzenlemek adına ortaya koydukları kararlılık nedeniyle Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir'e ve yol arkadaşımız Turkcell'e çok teşekkür ediyoruz. Elbette gönlümüzden geçen, pandemi koşullarının bir an önce ortadan kalkması ve tüm kadın liglerimizi de oynatabilmek, ancak mevcut koşullar bize sadece Turkcell Kadın Futbol Ligimizi oynatabilme olanağı sağlıyor. En güvenli ortamda organizasyonu düzenlememize yönelik katkıları nedeniyle Sağlık Kurulu Başkanlığımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.



Umuyoruz ki tüm kadın futbolcularımız bu organizasyondan keyif alacak ve en sağlıklı şekilde ligi tamamlayarak evlerine dönecekler. Son mesajımı da Kadın Kulüplerimize, teknik ve idari ekipler ile futbolcularımıza iletmek istiyorum. Bu zorlu şartlar altında çalışmalarına devam eden, eksiksiz katılım gösteren tüm ekiplere, özverileri ve kadın futboluna katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Kura çekiminin hayırlı olmasını arzu ediyor ve tüm sporcularımıza ve takımlarımıza başarılar diliyorum."



İlk defa Turkcell'in isim sponsorluğunda oynanacak Kadın Futbol Ligi'nin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ise şunları söyledi:



"TURKSPORU'nun en büyük destekçisi olarak kadın futbolunu çok önemsiyoruz. Bu anlamda, Türkiye Futbol Federasyonu'yla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Türkiye Kadın Futbol Ligi'ne adımızı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell olarak 'kadın futbolcular 1 - Ön yargılar 0' mottosuyla 'hayatın her alanında çift forvet' diyoruz. Yani her yerde ortak mücadeleyi destekliyoruz. Diğer alanlarda olduğu gibi futbolda da kadınlarımızı destekleyerek bu sporun ülkemizde daha da yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılı özel kılan bir diğer konu ise sezonun sağlık çalışanlarına adanması. Bu vesileyle gece gündüz demeden emek harcayan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 17 Nisan'da Antalya'da başlayacak Kadın Futbol Ligi'nde mücadele edecek tüm takımlara ve oyuncalara şimdiden başarılar diliyoruz."



TURKCELL KADIN FUTBOL LİGİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI SEZONU GRUPLARI



A Grubu



Beşiktaş A.Ş.



Fatih Vatan Spor



Amed Sportif Faaliyetler



İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor





B Grubu



Ataşehir Belediyespor



Hakkarigücü Spor



Adana İdmanyurduspor



1207 Antalyaspor





C Grubu



ALG Spor



Kireçburnu



Fomget Gençlik ve Spor



Dudullu





D Grubu



Konak Belediyespor



Karadeniz Ereğli Belediyespor



Kocaeli Bayan FK



Kayseri Gençler Birliği





1. Hafta Karşılaşmaları:



17 Nisan



Beşiktaş A.Ş. - İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor



Fatih Vatan Spor - Amed Sportif



Ataşehir Belediyespor - 1207 Antalyaspor



Hakkarigücü Spor - Adana İdmanyurduspor



18 Nisan



ALG Spor - Dudullu



Kireçburnu - Fomget Gençlik ve Spor



Konak Belediyespor - Kayseri Gençler Birliği



Karadeniz Ereğli Belediyespor - Kocaeli Bayan FK