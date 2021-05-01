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Kadın A Millî Takımı'nın maç programı belli oldu

Kadın A Millî Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu    

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:08
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Kadın A Millî Takımı'nın maç programı belli oldu

İSTANBUL (DHA)

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile birlikte H Grubu'nda yer alan Kadın A Millî Takımı'nın maç programı belli oldu.

İlk sınavını evinde 16 Eylül 2021 tarihinde Portekiz karşısında verecek olan Kadın A Millî Takımı, 6 Eylül 2022 tarihinde ise yine Portekiz'le deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup ikincilerinin katılacağı play-off karşılaşmaları ise 2022 yılının Ekim ayında yapılacak.

Kadın A Millî Takımı'nın maç programı şöyle:

16 Eylül 2021: Türkiye - Portekiz

21 Ekim 2021: Türkiye - Bulgaristan

26 Ekim 2021: Sırbistan - Türkiye

26 Kasım 2021: Almanya - Türkiye

30 Kasım 2021: Türkiye - İsrail

23 Şubat 2022: Türkiye - Sırbistan

7 Nisan 2022: Bulgaristan - Türkiye

12 Nisan 2022: İsrail - Türkiye

3 Eylül 2022: Türkiye - Almanya

6 Eylül 2022: Portekiz - Türkiye

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadın A Millî TakımıDünya Kupası Elemeleri
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