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Juda Büyükler Milli Takımı, dünya şampiyonası için EJU kampında

Macaristan’ın Tata kentinde başlayan Avrupa Judo Birliği’nin (EJU) ortak çalışma kampında bulunan büyük kadın ve erkek judokalar, dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Juda Büyükler Milli Takımı, dünya şampiyonası için EJU kampında

Macaristan’ın Tata kentinde başlayan Avrupa Judo Birliği’nin (EJU) ortak çalışma kampında bulunan büyük kadın ve erkek judokalar, dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 12:23
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Juda Büyükler Milli Takımı, dünya şampiyonası için EJU kampında

ANKARA - Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek Büyükler Dünya Judo Şampiyonası için hazırlıklarını ortak çalışma kamplarıyla sürdüren Türkiye Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı, Macaristan’ın Tata kentinde randori, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yapıyor.

5 Ağustos’ta başlayan ve 9 Ağustos’ta sona erecek olan Avrupa Judo Birliği’nin (EJU) ortak çalışma kampının ardından milli sporcular, 13 Ağutos’ta Japonya’ya gidecek. Daha önce imzalanan ikili protokol çerçevesinde, tüm masrafları Şimonoseki Belediyesi tarafından karşılanacak olan milli takımın kamp çalışması 23 Ağustos’ta tamamlanacak. Milli takım kafilesi bu tarihte dünya şampiyonasının yapılacağı başkent Tokyo’ya hareket edecek.

Tata’da ortak çalışma kampını sürdüren milli takım kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Gülkader Şentürk, İrem Korkmaz, Sebile Akbulut, Kayra Sayit, Mihraç Akkuş, Sinan Sandal, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak ve Mikail Özerler.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Juda Büyükler Milli TakımıDünya şampiyonasıEJU Kampı
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