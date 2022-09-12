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Joshua King: Ben bu kulübün, bu taraftarın bir askeriyim

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, "Ben bu kulübün, bu taraftarın bir askeriyim.” dedi. 

12 Eylül 2022 Pazartesi 19:00
Joshua King: Ben bu kulübün, bu taraftarın bir askeriyim

İSTANBUL (DHA) 

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, "Ben bu kulübün, bu taraftarın bir askeriyim. Taraftarlarımızı mutlu edebilmek için, onların yüzüne gülücük kondurabilmek için her şeyimi vermek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Norveçli golcü oyuncu Joshua King, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasıyla geride kalan haftaları değerlendiren Joshua King, "Her şey iyi gidiyor. Belki ligde birkaç puan daha fazla alabilirdik ama yolumuza devam ediyoruz. Bence iyinin üzerinde bir performans sergiledik ama en iyimizde değiliz. Biliyoruz ki, bu takım daha fazlasını verebilecek. Bu sezon takıma çok fazla yeni futbolcu katıldı. Teknik direktörümüz istediği takımı oluşturdu. Hem kulüp hem de takımımız için iyi bir sezon olacak. Her gün her hafta daha iyiye gittiğimizi hissediyorum. Aramıza Michy Batshuayi de katıldı. Takımla çok fazla çalışma fırsatı bulamasa da bizim için önemli bir takviye. Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçta (Dinamo Kiev) takıma çok büyük katkıda bulundu. İşler iyi gidiyor ama biliyoruz ki daha fazla potansiyele sahibiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Joshua KingFenerbahçe
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