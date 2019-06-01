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Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.

Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:35
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Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti

İSTANBUL / DHA

Sevilla’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" ifadeleri yer aldı.

DHA

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Jose AntonioReyesHayatını KaybettiIspanyaFutbolcuönce Vatan
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