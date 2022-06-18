Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur alacak
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Jorge Jesus: Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister" dedi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 16:51
Jorge Jesus: Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister 

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin antrenman temposundan ve çalışma azminden memnun kalan Jesus, bir haftalık süreç için oyuncularını tebrik etti. Çalışma sonrası oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister, yarın dinlenin pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolFutbolcuAntrenmanAntrenörJorge Jesus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı
Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı
NBA'de şampiyon Golden State
NBA'de şampiyon Golden State
Trabzonspor’un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor’un 3 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
Pınar Karşıyaka'da Sarıca'dan 3 yıllık imza
Pınar Karşıyaka'da Sarıca'dan 3 yıllık imza
Nwakaeme, Trabzonspor'a veda etti
Nwakaeme, Trabzonspor'a veda etti
Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Uluslar Ligi'nin en genç takımı Türkiye, geleceğini inşa ediyor
Uluslar Ligi'nin en genç takımı Türkiye, geleceğini inşa ediyor
Türkiye  - Litvanya: 2-0
Türkiye  - Litvanya: 2-0
Şampiyon Sporcuya Onur Sar Desteği
Şampiyon Sporcuya Onur Sar Desteği

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi