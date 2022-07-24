Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.516,56
ALTIN
984,99
DOLAR
17,73
STERLİN
21,33
EURO
18,15
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ankara Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Özel Yetenek...
TÜRKŞEKER 130 Sürekli İşçi alacak
TÜRKŞEKER 130 Sürekli İşçi...
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Joao Pedro: Benim için doğru tercih Fenerbahçe’ydi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, Sarı-lacivertlilerin kendisi için doğru bir tercih olduğunu söyledi.

24 Temmuz 2022 Pazar 12:27
Joao Pedro: Benim için doğru tercih Fenerbahçe’ydi

İSTANBUL (DHA)

Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk olan 30 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;

"ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

“Buradaki ilk günlerim çok iyi geçti. Yeni bir takıma geldiğiniz zaman biraz çekingen olabiliyorsunuz fakat ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. Bir oyuncunun kendini evinde hissetmesi çok önemli. İnanılmaz bir atmosfer var. Benim yapmam gereken en kısa sürede buraya adapte olmak ve elimden geleni yapmak. Fenerbahçe’yi biliyordum ama tabii çok detaylı değil. Alex’ten burayı çok dinledim çünkü o benim için büyük bir isim. Bruno Alves daha önceden takım arkadaşımdı, onunla konuşmuştum. Christian’la konuştum. Çok fazla bilgi alma imkanım oldu. 3 sene öncede buraya eski takımımla hazırlık maçı için gelmiştim. Taraftarların yaratmış olduğu o sıcak atmosferi gördüm. Bunlarda benim burayı seçmemi sağladı. Buraya gelirken biliyordum ki benim için doğru tercih burasıydı.

"FENERBAHÇE’Yİ TERCİH ETME SEBEPLERİMDEN BİRİ DE JORGE JESUS’TU"

Jorge Jesus büyük bir antrenör. Ona karşı daha önce oynama fırsatı yakalamıştım. Flamengo takımında inanılmaz işler yaptı. Oradaki elde ettiği başarı Brezilya’da daha yakından tanınmasını sağladı. Kendisiyle tanışmıştım. Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi de o. Her zaman kazanmayı isteyen bir teknik adam. Kazanamasa da oyuncularından her zaman elinden geleni yapmasını isteyen bir teknik direktör.

"KAZANMAK DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNEMEYİZ"

Bu kulübün ve taraftarın büyüklüğünden dolayı kazanmak dışında başka hiçbir şey düşünemeyiz. Bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve herkesin bunun için hazır olduğunu görüyorum.

"TARAFTARLARDAN ÇOK SAYIDA MESAJ ALDIM"

Benimle ilgili haberler çıkmaya başladığı ilk andan itibaren taraftarlardan bir sürü mesaj aldım. Bir oyuncu için bu sevindirici bir gelişme. Ne kadar istendiğinizi gösteriyor ama aynı zamanda üzerinizdeki sorumluluğu da arttırıyor. Bu tarz oyuncular bu sorumluluğun altından kalkabilecek oyunculardır. Bu tarz tepkiler bizim için sevindirici.

"TAKIMI GÜÇLENDİREN SAHA DIŞI BİRLİKTELİKTİR"

Her zaman takım arkadaşlarına yardım etmeyi seven biriyim. İtalya’da da tarihi büyük bir kulüpte oynadım. Orada da saha dışında liderlik yapmaya çalışıyordum. Burada da elimden geldiğince saha dışında da arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü ancak bu şekilde başarılara ulaşabiliriz. Kariyerimde başarmak istediğim daha çok fazla şey var. Takımı güçlendiren saha dışındaki birlikteliktir. Hayatı keyif alarak, eğlenerek yaşamaya çalışan birisiyim. Büyük bir kulüpte olduğumu biliyorum. Sorumluluklarım çerçevesinde elimden geleni yapmaya çalışacağım.

"BÜYÜLEYİCİ 

Başlangıçta yeni bir şehir tedirginlik yaratır ama ailemle şehri gezdik ve büyülendik. Güzel ve büyüleyici bir şehir. Kocaman metropol. Oğlum taraftarlarımızın ne kadar büyük ve tutkulu olduğu görünce çok heyecanlandı. Maçlara gelmek için sabırsızlanıyor. Futbola aşık ve burada olduğu için çok mutlu. Burada çok pozitif karşılandık. Kulübün büyüklüğü, bizim burada ne kadar istendiğimiz, şehrin güzelliği…Bütün bunlara baktığımız zaman ben ve ailem en doğru tercihi verdik.

Sezon başlarken kendime yeni hedefler belirlerim. Performans olarak ulaşmak istediğim hedeflerim var ama bunları sır olarak saklamak isterim. Sezon sonu söyleyebilirim.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeJoao Pedro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda finalde
U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Galatasaray Adası için tarihi imza
Galatasaray Adası için tarihi imza
Trabzonspor, Avusturya kampına başladı
Trabzonspor, Avusturya kampına başladı
Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı
Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz
Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz
Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu
Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu
Ağaoğlu: Tarihi mıncıklamaya gerek yok
Ağaoğlu: Tarihi mıncıklamaya gerek yok
Joao Pedro, Fenerbahçe için İstanbul'da
Joao Pedro, Fenerbahçe için İstanbul'da
2022 TÜRKİYE - AFRİKA KUPASI’NDA FİNAL HEYECANI!
2022 TÜRKİYE - AFRİKA KUPASI’NDA FİNAL HEYECANI!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول