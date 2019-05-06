Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92532
ALTIN
247.041
DOLAR
5.9909
STERLİN
7.8666
EURO
6.7020
Fenerbahçe'de şampiyonluk coşkusu
Son Dakika
Fenerbahçe'de şampiyonluk coşkusu
Hakkari'de 3 asker şehit oldu
Son Dakika
Hakkari'de 3 asker şehit oldu
Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala dikkat
Son Dakika
Bu kurallara dikkat
Rekabet ortamında devam etmekte
Rekabet ortamında devam etmekte
Gerçek gücümüzü ifade etmiyor
Gerçek gücümüzü ifade etmiyor

Japon Gazeteci derbide İstiklal Marşı'nı okudu

Derbide İstiklal Marşı'nı okuyan Japon Gazeteci: ''Çocuklarımın okulunda öğrendim''

Japon Gazeteci derbide İstiklal Marşı'nı okudu

Derbide İstiklal Marşı'nı okuyan Japon Gazeteci: ''Çocuklarımın okulunda öğrendim''

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:47
0 Okunma
Japon Gazeteci derbide İstiklal Marşı'nı okudu

İSTANBUL (DHA) 

Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde basın tribününde İstiklal Marşı'nı okurken görüntülenmesi gündem yaratan Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da bürosu olan tek Japon TV kanalı FUJI TV'de görev yaptığını dile getiren Tsuchiya, "Nagatomo'yu İstanbul'a geldiği gün havalimanında karşıladık. Kagawa'yı da aynı şekilde havalimanında takip ettik. O günden bu yana iki futbolcuyu da sürekli takip ediyoruz. Diğer Japon muhabirlerin ise Almanya'dan ve Japonya'dan geliyor olmaları çok güzel" ifadelerini kullandı.

"18 SENEDİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUM"

Derbi öncesi basın tribününde İstiklal Marşı'nın tamamına eşlik ederken görüntülenmesine de değinen Tsuchiya, "18 senedir Türkiye'de yaşıyorum, 2 çocuğum var. Onların okullarında İstiklal Marşı'nı söylüyorlardı, ben de öyle söyleye söyleye öğrendim" dedi.

Son olarak Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Shinji Kagawa'ya ilişkin konuşan Japon gazeteci, iki futbolcunun da son derece başarılı olduğunu ve oyuncuları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Japon Gazeteciİstiklal Marşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de şampiyonluk coşkusu
Fenerbahçe'de şampiyonluk coşkusu
U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası başladı
U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası başladı
Ahmet Dursun ve Tanju Çolak'tan derbi açıklaması
Ahmet Dursun ve Tanju Çolak'tan derbi açıklaması
Ünlü isimler derbi hakkında DHA'ya konuştu
Ünlü isimler derbi hakkında DHA'ya konuştu
Rekabet ortamında devam etmekte
Rekabet ortamında devam etmekte
Gerçek gücümüzü ifade etmiyor
Gerçek gücümüzü ifade etmiyor
Dostane bir maç olsun
Dostane bir maç olsun
Trabzonspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Trabzonspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Anadolu Efes, 4'lü finalde
Anadolu Efes, 4'lü finalde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans