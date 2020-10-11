İZNİK YENİ HALI SAHASINA KAVUŞUYOR

AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve yönetimin yanısıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun ile çalışmaları yerinde inceleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta" Çocukların, gençlerin ve ailelerin spor yapabilmeleri için belediye olarak gayret içerisindeyiz. Amacımız insanımıza sağlıklı koşullarda spor yaptırmak. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı spordur. Çocuklarımızdan yetişkinlerimize ilçede spor alanları oluşturmak ve halkımızın spor yaparak sağlıklı yaşamlarına katkı sunmak için projeler üretiyoruz. Onlardan birisi de bu halı saha projemiz. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunun yanına yüzeyi sentetik çim yapılacak olan ve 30x50 metre ebadındaki halı sahayı çevreleyecek olan hatıl duvarları dökülerek dolgu işlemine başlandı. Halı Saha çalışmaların yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağı belirtildi.

(Haber: Mustafa YILDIZ)