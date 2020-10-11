Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Son Dakika
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika
Av tüfeğiyle kendini vuran genç...
Çorum'a şehit ateşi düştü
Son Dakika
Çorum'a şehit ateşi düştü
Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs şoku
Son Dakika
Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs...
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İZNİK YENİ HALI SAHASINA KAVUŞUYOR

İznik Belediyesi tarafından ilçemiz Yeşil Camii Mahallesi Sanayi sitesi Kapalı Spor Salonun yanında bulanan alana Suni Çim Saha çalışması başlandı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile birlikte yapımına başlanan halı saha çalışmalarını yerinde inceledi.

11 Ekim 2020 Pazar 08:01
4 Okunma
İZNİK YENİ HALI SAHASINA KAVUŞUYOR

AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve yönetimin yanısıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun ile çalışmaları yerinde inceleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta" Çocukların, gençlerin ve ailelerin spor yapabilmeleri için belediye olarak gayret içerisindeyiz. Amacımız insanımıza sağlıklı koşullarda spor yaptırmak. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı spordur. Çocuklarımızdan yetişkinlerimize ilçede spor alanları oluşturmak ve halkımızın spor yaparak sağlıklı yaşamlarına katkı sunmak için projeler üretiyoruz. Onlardan birisi de bu halı saha projemiz. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunun yanına yüzeyi sentetik çim yapılacak olan ve 30x50 metre ebadındaki halı sahayı çevreleyecek olan hatıl duvarları dökülerek dolgu işlemine başlandı. Halı Saha çalışmaların yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağı belirtildi.

    

(Haber: Mustafa YILDIZ)

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İznikHalı Saha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80
Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80
Nilüfer’den rahat galibiyet..
Nilüfer’den rahat galibiyet..
Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs şoku
Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs şoku
Bakan Kasapoğlu'ndan genç voleybolculara tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan genç voleybolculara tebrik
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Demir Grup Sivasspor, Başkent Kupası'na katılacak
Demir Grup Sivasspor, Başkent Kupası'na katılacak
Perotti: Fenerbahçe'ye gelerek doğru bir karar aldım
Perotti: Fenerbahçe'ye gelerek doğru bir karar aldım
Şenol Güneş: Daha güçlü olacağız
Şenol Güneş: Daha güçlü olacağız
Almanya - Türkiye: 3-3
Almanya - Türkiye: 3-3

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma