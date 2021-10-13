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İzmir Körfezi'nde yarış zamanı

13 Ekim 2021 Çarşamba 11:54
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İzmir Körfezi'nde yarış zamanı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-17 Ekim tarihlerinde 1 senelik koronavirüs arasının ardından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Körfez Festivali, İzmir'i spor ve sanatla şenlendirecek.

Festivalin ana etkinliği İzmir Arkas Körfez Yarışı, geçen yıl pandemi nedeniyle verilen aradan sonra bu yıl İzmir Marina’dan start alacak. İzmir’in de bir uluslararası yat yarışı olması gerektiğine inançla yola çıkarak, Arkas Holding, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün destekleriyle düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı’da 3 yılda toplam 179 tekne ve 1500’den fazla yelkenci yarıştı. Bu yıl 300’den fazla yatın, iki gün boyunca, her gün iki yarışla kıyasıya mücadele edeceği İzmir Arkas Körfez Yarışı, Gündoğdu Meydanı ve Alsancak Vapur İskelesi arasında, Göztepe Vapur İskelesi’nden Konak Vapur İskelesi’ne, Alaybey’den Bostanlı Vapur İskelesi’ne kadar sahil boyunca izlenebilecek.

Bernard Arkas yarış öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sene dördüncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamında gerçekleştirdiğimiz İzmir Arkas Körfez Yarışı için çok heyecanlıyım. Görmek istediğimiz İzmir’i birkaç günlüğüne de olsa yaşıyoruz. Esas istediğimiz İzmir Körfezi’nde sürekli yelken yapılmasını sağlamak. Hayalim benim çocuklarımın ve onların çocuklarının Avrupa’da olduğu gibi körfezle iç içe yaşamaları. Bunun için bu yolda bize destek veren hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hem Türkiye Yelken Federasyonu’na hem EAYK’a hem de yarışa katılıp körfezi renklendirecek yelkencilere çok teşekkür ediyorum" dedi. 15 Ekim Cuma akşamı pandemi koşullarında düzenlenecek olan İzmir Arkas Körfez Yarışı açılış etkinliğinde önceki yarışın birincisi Orchestra takımı müzesinde bir yıl boyunca sakladığı kupayı yarış sonunda yeni sahibine verilmek üzere yarış komitesine teslim edecek. Kupa töreni 17 Ekim Pazar akşamı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir KörfeziYarış
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