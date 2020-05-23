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İzmir'den Adnan Süvari Sezonu başvurusu

İzmir kulüpleri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası Başkanlığı, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyonu Kurulu, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na 2020-2021 sezonunun Adnan Süvari Sezonu adıyla oynanması adına başvuruda bulundu.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:16
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İzmir'den Adnan Süvari Sezonu başvurusu

Altay, Altınordu, Bucaspor 1928, Göztepe, Karşıyaka ve Ekol Göz Menemenspor ortak imzayla yayınladıkları bildiride "Süper Lig 2020-2021 sezonuna Adnan Süvari Sezonu adının verilmesi en büyük temennimiz" ifadesini kullandı.


İZVAK'ın öncülüğünde yapılan müracaatta şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan bu yana devam eden uygulama ile futbolumuza katkı koyan, fark yaratan, Süper Lig takımlarına mensup ve kaybettiğimiz efsane isimlerin adları futbol sezonlarına verilmektedir. Süper Ligimiz, 2014-2015'te Süleyman Seba, 2015-2016'da Hasan Doğan, 2016-2017'de Turgay Şeren, 2017-2018'de İlhan Cavcav, 2018-2019'da Lefter Küçükandonyadis sezonları adı altında oynanmıştır. İçinde bulunduğumuz 2019-2020 sezonu ise Cemil Usta Sezonu adıyla oynanmaktadır. İzmir'imiz Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir olma özelliği taşıyor. İzmir ortalama yüz yılı aşmış şanlı tarihleri ile birbirinden değerli futbol kulüpleri, yetiştirdiği yıldız sporcuları ve spor adamları ile derin ve entelektüel bir futbol kültürüne sahiptir. 

Bundan çok önce 60'lı yıllarda Anadolu Devrimi'ni gerçekleştiren, sadece bununla kalmayıp futbolumuzu Avrupa'nın dev ekiplerinin seviyesine taşıyan, daha 60'lı yıllarda yeni futbol sistemlerini cesaretle uygulayan çok değerli bir futbol adamı, Adnan Süvari'dir. Adnan Süvari Karşıyaka'da başladığı teknik adamlık kariyerini öbür yakaya, Göztepe'ye taşıyıp, zamanın ötesinde futbol stratejileri ile 2 Türkiye, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı İzmir'e taşımış, üç yıl süren A Milli Takım teknik direktörlüğü döneminde de başta efsanevi Rusya zaferi olmak üzere birçok başarıya imza atmış, sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye ve Türk futboluna mal olmuştur. 

İzmir'den çıkarak ulusal ve uluslararası düzeyde, çağının çok ötesinde bir futbol efsanesi olan ve günümüz futbol dünyasının özlediği birçok değeri temsil eden Adnan Süvari'nin benzersiz başarıları, yetiştirdiği yıldızları, centilmen kültürlü ve donanımlı kişiliği ile kamuoyunca daha çok tanınmayı ve onurlandırılmayı hak ettiğini düşünüyoruz. TFF Süper Ligi 2020-2021 sezonuna Adnan Süvari Sezonu adının verilmesi en büyük temennimizdir. Adnan Süvari Türk futboluna kazandırdığı büyük değerler ve başarılarla bunu fazlasıyla hak etmiştir. Tüm bunlar göz önüne alındığında Süper Lig'e Adnan Süvari adının çok yakışacağını düşünüyor ve değerli kulüplerimiz ile Süper Lig 2020-2021 sezonunun Adnan Süvari Sezonu adıyla oynanmasını ekte imzaları bulunan tüm İzmir kulüpleri, kurum ve kuruluşları olarak arzu ve talep ediyoruz. Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirAdnan SüvariFutbolSezon
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