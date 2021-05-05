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İzmir'de plaj voleybolu heyecanı başlıyor

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:02
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İzmir'de plaj voleybolu heyecanı başlıyor

İZMİR -  İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte düzenlediği plaj voleybolu şampiyonası CEV Continental Cup, 14 ülkeden 64 sporcunun katılımıyla yarın İnciraltı'nda başlıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları için Avrupa Kıtası Elemeleri ikinci raundu niteliğindeki uluslararası organizasyon, İnciraltı Spor Tesisleri'nde 9 Mayıs'a kadar devam edecek. 

Kadınlarda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Slovenya, Polonya, Yunanistan, Finlandiya, Çekya ve Belarus, erkeklerde yine Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Litvanya, İtalya, Macaristan, Letonya, Estonya ve İngiltere mücadele edecek. CEV Continental Cup'ta gruplarını ilk 5'te tamamlayan ülkeler, final biletini alacak. Finaller Haziran ayında Hollanda'da düzenlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirPlaj Voleybolu
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