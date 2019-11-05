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İzmir'de Pist Şampiyonası heyecanı

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 4'üncü Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

İzmir'de Pist Şampiyonası heyecanı

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 4'üncü Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

05 Kasım 2019 Salı 12:07
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İzmir'de Pist Şampiyonası heyecanı

İZMİR - 2 bin 140 kilometre uzunluğundaki yenilenen pistiyle daha önce Türkiye Pist Şampiyonası 3'üncü Ayak yarışlarının yanı sıra Türkiye Karting Şampiyonası, Apex Masters Türkiye Drift Series gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan Ülkü  Park Yarış Pisti, bir kez daha yarışseverlere büyük heyecan yaşatacak.

Maxi'de 4, Super'de 5, Super Production'da da 19 olmak üzere toplam 28 sporcunun mücadele edeceği 4'üncü ayak yarışlarında, saat 11.30'dan itibaren Super, Maxi ve Super Production gruplarında ikişer yarış koşulacak. Organizasyon, yarış aralarında gerçekleşecek Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pist Şampiyonasıİzmir2019 Türkiye Pist Şampiyonası
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