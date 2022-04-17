Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.494,37
ALTIN
929,18
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Göç İdaresi Başkanlığı 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 4...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de maraton coşkusu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" sloganıyla 3'üncü kez düzenlenen Maraton İzmir, büyük coşkuyla başladı.

17 Nisan 2022 Pazar 11:26
İzmir'de maraton coşkusu

Sabahın ilk ışıklarında ısınma çalışmaları için Kültürpark'ta bir araya gelen yaklaşık 5 bin sporsever renkli görüntüler oluşturdu. Maratondan önceki 10 kilometrelik ilk yarış için Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ binasının önünden saat 07.20'de start verildi. Bu yarışa 4 binin üzerinde kişi katılım gösterirken, koşucular Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönerek startın verildiği yerde finişe ulaştı.

Ana yarış olan 42 kilometrelik Maraton İzmir'in startı ise aynı noktadan saat 08.00'de verildi. Maraton İzmir'e 43 farklı ülkeden 552 yabancı sporcu katıldı. 42 kilometrelik parkurda atletler Alsancak, Altınyol, Karşıyaka, Bostanlı yolları üzerinden dönerek Konak, Göztepe, İnciraltı istikametine gidecek ve tekrar start noktasında finişe varacak. Her yaştan sporseverin ilgi gösterdiği etkinlikte sivil toplum kuruluşları da yer alırken, yardımlar için bağış kampanyalarının sürdüğü bildirildi. Maraton İzmir'de hedefin atıksız maraton olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek olduğu kaydedildi.

7'DEN 70'E BÜYÜK İLGİ

Maraton İzmir'de yarışan Anaokulu Öğretmeni Ebru Özcan (40), 2 senedir yarışlara katıldığını belirterek, "Bir amaç uğruna koşuyorum. Gülmek İyileştirir Vakfı'nın okul öncesi kanserli çocukların hijyenik okullarını açması için bağış kampanyası yaptık. Bu yarış için hiç uyumadım. Bayramlık çocuk heyecanında kalkıp giyinip hazırlanıp geliyoruz. Bu benim ikinci yarı maratonum. İzmir'in en güzel organizasyonu. Profesyonel olmanıza gerek yok. Koşmak aşk gibi bir şey" dedi.

Maratona, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı adına katıldığını belirten Dr. Emel Yiğit (40), heyecanlı olduğunu söylerken, Aile Hekimi Arzu Güngiray, "Türkiye'yi eğitim kurtaracak, her şey eğitim için. Maratonda tüllerimizle, tütülerimizle dikkat çekmek istedik" diye konuştu. 59 yaşındaki Nevin Altınsoy duygularını, "Heyecanlıyım, kendimi mutlu ve enerjik hissediyorum" şeklinde özetledi. İzzet Bektaş (65) ve Bilgün Aksoy (68) da TEMA Vakfı'nın Ağaç Kardeşliği Ormanı projesine destek için yarışa katıldıklarını dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Büyükşehir BelediyesiSürdürülebilir Bir Dünya İçin KoşuyoruzMaratonMaraton İzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dünyada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen tek tur'
'Dünyada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen tek tur'
Trabzonspor'da erken şampiyonluk avantajı sürüyor
Trabzonspor'da erken şampiyonluk avantajı sürüyor
Bakan Kasapoğlu: Madalyalarımızı artıracağız
Bakan Kasapoğlu: Madalyalarımızı artıracağız
141.1 kilometrelik etap hava şartları sebebiyle iptal edildi
141.1 kilometrelik etap hava şartları sebebiyle iptal edildi
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1
Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı
Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı
Trabzonspor Taraftarı Fan Token’da da “Bize Her Yer Trabzon” dedi 
Trabzonspor Taraftarı Fan Token’da da “Bize Her Yer Trabzon” dedi 
Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 1-1
Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 1-1

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma