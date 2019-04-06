İzmir Cup Avrupa'da ilk 2'de

İZMİR, (DHA)

Bu yıl 24 farklı ülkeden 72 takımın katıldığı dev organizasyon İspanya'daki Mundialito Cup ile birlikte katılımcı sayısı ve ekiplerin kalitesi gibi kriterler bakımından ilk 2'deki yerini aldı. İlk yılında sadece 8 takımla başlayan İzmir Cup'ın bu yılki 72 katılımcısı arasında Milan, Manchester City, Chelsea, Ajax, Porto, Valencia, Benfica, Anderlecht, PSV, AZ Alkmaar, Hamburg, Kızılyıldız, Krasnodar, Zenit, Monaco, Lyon, Celtic, Rangers ve Marsilya gibi Avrupa devlerinin 12 yaş takımları yer alıyor.



Bir zamanlar Galatasaray forması giyen ve şu anda Marsilya'da Genç Futbolcu İzleme-Seçme Direktörü olarak görev yapan Sebastien Perez, böylesine büyük çapta bir ve başarıyla organize edilmiş bir gençlik turnuvası görmediğini belirterek, U12 İzmir Cup'a övgü yağdırdı. Perez, "72 takımlı bir turnuvayı organize etmek, bu kadar kulübü Türkiye'de, İzmir'de birleştirmek çok önemli bir iş. Ancak bunun kadar önemli olan ise organizasyonu kusursuz yapmak. Maçları saatinde başlatıp bitirmek, yiyecek ve su ihtiyaçlarını anında gidermek. Ulaşımı organize etmek. Her açıdan mükemmel, böyle büyük ve organize bir turnuva daha önce hiç yaşamadım" dedi.



A TAKIMDA TAŞLAR OYNUYOR



Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda küme düşme hattında yer alan Birevim Elazığspor'u yenerek evinde aldığı 3-0'lık Osmanlıspor mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ilk 11'de 3 zorunlu değişiklik yapacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı 3 futbolcudan Serdar'ın yerine forvette Enes'in, Yusuf'un yerine sol bekte Ali'nin ve Oğulcan'ın yokluğunda ise ön liberoda Berkay'ın görev alması bekleniyor.