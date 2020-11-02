Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1130
ALTIN
509.913
DOLAR
8.3922
STERLİN
10.8200
EURO
9.7634
DSÖ Genel Direktörü kendisini karantinaya aldı
Son Dakika
DSÖ Genel Direktörü kendisini karantinaya...
Hacıyev, Ermenistan’ın yalanını fotoğraflarla belgeledi
Son Dakika
Hacıyev, Ermenistan’ın yalanını fotoğraflarla belgeledi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son Dakika
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Hem yıkım, hem para cezası
Son Dakika
Hem yıkım, hem para cezası
Ermenistan, köyleri bombalamaya başladı
Son Dakika
Ermenistan, köyleri bombalamaya başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
AFAD: CAN KAYBI 79'A ÇIKTI 
Kapat

İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2

02 Kasım 2020 Pazartesi 08:30
1 Okunma
İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2

Süper Lig'in 7'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi ekip, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle sahaya siyah formayla çıktı. Karşılaşma, önceki gün vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Başakşehir, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

19'uncu dakikada ceza sahasında Aleksic'in müdahalesiyle Miya yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Skubic'in kullandığı penaltı vuruşunda Mert topun ağlara gitmesine izin vermedi.

37'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Visca'nın şutu kaleci Sehic'ten geri göndü, defans topu uzaklaştırdı.

44'üncü dakikada Aleksic'in pasında topla buluşan Giuliano'nun şutunu kaleci Sehic kurtardı.

45'inci dakikada Deniz'in köşe vuruşuna arka direkte müdahale eden Jevtovic, topu kendi kalesine gönderdi: 0-1.

58'inci dakikada Visca'nın sol kanattan şutunda kaleci Sehic, topu çeldi. Sehic'ten dönen topu önünden bulan Skrtel'in pasında Aleksic fileleri havalandırdı: 0-2.

69'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi'nin şutu kaleci Mert'ten döndü. Pozisyonu takip eden Kravets'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İttifak Holding KonyaspoMedipol BaşakşehirSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 1-0
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 1-0
TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 103-104
TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 103-104
Galatasaray - MKE Ankaragücü: 1-0
Galatasaray - MKE Ankaragücü: 1-0
Trabzonspor - Kasımpaşa: 3-4
Trabzonspor - Kasımpaşa: 3-4
Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak
Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Çalımbay: Hedefimiz değişmedi
Çalımbay: Hedefimiz değişmedi
Stjepan Tomas: Gözümüz yukarılarda
Stjepan Tomas: Gözümüz yukarılarda
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma