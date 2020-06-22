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İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivasspor:2-2

Süper Lig’in 28'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan İttifak Holding Konyaspor, 2-2 berabere kaldı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 08:37
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İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivasspor:2-2
30'uncu dakikada Yasin'in  sağ kanattan ortasında, ceza sahasında bulunan Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Kone, gol sonrası saha kenarına gidip maskesini taktıktan sonra 'Je Suis Anyama R.I.P.'  yazılı kağıdı kameraları gösterdi.  Kone'nin doğdu Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için  mesaj gönderdiği öğrenildi. 

7'nci dakika Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Skubic'in plase vuruşunda top fileleri havalandırdı. 1-1

44'üncü dakikadaki  ceza sahasında topu önünde bulan Amir Hadziahmetovic'in pasında Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1 

70'inci dakikada  ceza sahasına giren Alper'in pasında topu önünde bulan  Bajic'in vuruşunda kaleci Samassa, topu çeldi. 

89'uncu dakikada  Demir Grup Sivasspor'un köşe vuruşunda topa yükselen Petar Skuletic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivassporİttifak Holding Konyaspor
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