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İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor 

Süper Lig’de yeni sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle iyi bir başlangıç yapan İttifak Holding Konyaspor, bu başarını sürdürmek istiyor.

03 Eylül 2021 Cuma 10:27
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İttifak Holding Konyaspor çıkışını sürdürmek istiyor 

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirmeye çalışan yeşil- beyazlı ekip günde iki antrenmanla Altay maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. 

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleşen antrenmanlara milli takımlarda bulunan  Abdülkerim Bardakçı, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Sehic, Sokol Cikalleshi, Endri Çekici, Nejc Skubic, Zymer Bytyqi katılmadı. Yeşil-beyazlı takımın sabah antrenmanları topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayıp,  pas ve koşu çalışmasıyla devam edip, çift kala maçla sona erdi. Akşam antrenmanları ise iki grup halinde salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla tamamladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigKonyasporFutbol
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