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İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0

Süper Lig'in 30'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:14
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İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0
21'inci dakikada ceza sahası içinde Bajıc'in şutunda defans topu uzaklaştırdı. 

47'nci dakikada ceza sahası dışında Boldrin'in şutunda kaleci Ertuğrul topu korne çeldi. 

60'ıncı dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe ataşında ceza sahasında topla buluşan Jonsson'un vuruşunda top yandan auta çıktı. 

76'ncı dakikada Boldrin ceza sahası sağ çaprazından ortasında kaleci Ertuğrul, müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın pasında Boldrin şutunda defans topu kornere çeldi. 

86'ncı dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Miya'nın pasında Thuram'ın şutu üstten auta çıktı. 

90+3'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasından ortasında top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

90+4'üncü dakikada Miya'nın penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

Anahtar Kelimeler:
İttifak Holding KonyasporÇaykur Rizespor
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