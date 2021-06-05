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İtalya, Çekya'yı rahat geçti: 4-0

EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye'nin rakibi olan İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı 4-0 mağlup etti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 10:06
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İtalya, Çekya'yı rahat geçti: 4-0

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı rahat geçti. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya rakibini 4-0 yenmeyi başardı. İtalyanlara galibiyeti getiren golleri; 23'üncü dakikada Ciro Immobile, 42'nci dakikada Nicolo Barella, 66'ncı dakikada Lorenzo İnsigne ve 73'üncü dakikada Domenico Berardi kaydetti. 

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Cuma günü EURO 2020'nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Euro 2020FutbolİtalyaÇekya
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