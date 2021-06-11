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İşte Bursaspor’un Yeni Görev Dağılımı..

11 Haziran 2021 Cuma 11:07
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İşte Bursaspor’un Yeni Görev Dağılımı..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulumuzun görev dağılımının transfer tahtasının açılmasının ardından yapılacağı kamuoyuna daha önce bildirilmişti. 5 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan Yönetim Kurulumuzda, resmi kurumlarla ve kulübün işleyişinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için görev dağılımı yapılması gereği doğmuştur. Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Başkan: Hayrettin Gülgüler
2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu: Emin Adanur
Genel Sekreter: Fehim Ferik
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:Osman Uçar
İdari Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Serhat Akgün
Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan Gürler
Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Yalçın Cambaz
Reklam/Pazarlama ve Bursastore’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Metin Mustafaoğlu
Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:Rahmi Maral
Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:Semih Hüroğlu
Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emrah Kılıç
Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı: Tamer İşler
Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Batu İlker Demirtaş
STK ve Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Yasin Tünbek, Ali Ağır, Alper Akar, Mustafa Ermiş, Ömer Furkan Durmaz, Şevket Kaydı dan oluştu.

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İşte Bursasporun Yeni Görev Dağılımı..
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