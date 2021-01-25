Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1543
ALTIN
442.006
DOLAR
7.4060
STERLİN
10.1147
EURO
9.0012
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri...
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediyesi 14 memur...
İletişim Danışmanlığı hizmeti alınacak
İletişim Danışmanlığı hizmeti alınacak
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor
Akademik personel alıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

İşte bu Bursaspor ile ne kadar gurur duysak azdır…

YENİDEN 32 YIL SONRA O BAŞARI YENİDEN GELİRSE HİÇ KİMSE ŞAŞIRMASIN…

25 Ocak 2021 Pazartesi 13:05
1 Okunma
İşte bu Bursaspor ile ne kadar gurur duysak azdır…

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

58. yaşına doğru yol alan bursaspor bu koca çınar tarihi boyunca belki taraftarına çok fazla sayıda zaferler yaşatamadı ama Türk futboluna damga vurmasını her zaman bildi. Süper Lig şampiyonluğu, Federasyon Kupası şampiyonluğu, İntertoto yarı finali, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda Avrupa beşinciliği, 2 kez 1. Lig şampiyonluğu, Başbakanlık Kupası, Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil etmesi başlıca sayacağımız başarıları elbette başarılar sadece bunlarla sınırlı değil. Vakıfköy’ün bağrından yetişmiş oyuncuların önce amatör Türkiye şampiyonluğu, ardından 3. Lig ve 2.Lig şampiyonluklarına imza atan tüm Türkiye’ye adını Bursaspor 2 olarak duyuran bugünkü adıyla Süper Lig’e yükselme hakkı (Aynı ligde iki takım olmaz gerekçesiyle) elinden alınan takım var. 1989’da dünya futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren Vakıfköy’ün çocukları benzer bir başarıyı 32 yıl sonra tekrarlarsa kimse şaşırmasın. Mali kriz nedeniyle transfer tahtası kapalı olan, oyuncularının, teknik heyetinin, personelinin dahi maaşlarını ödemekte zorlanan bir kulübü temsil eden yeşil beyazlı ekip, en az 10 takımın transfer yapma rekorları kırdığı ligdeki onurlu mücadelesiyle avuçlarımız patlarcasına alkışı hak ediyor. Antalya kampında ilk yarıdaki hatalarından iyice arınan ve farklı bir kimliğe bürünen Bursaspor gördük dün akşam Adana Demirspor karşısında. Müzmin sakat Özer’in yokluğunda sahada 3-5-2 ve 5-3-2 dizilişleriyle mücadele veren Bursasporlu futbolcular, Teknik Direktör Mustafa Er’in direktiflerini neredeyse harfiyen yerine getirdiler. Yeşil beyazlı kramponlar iki penaltıları verilmemesine rağmen önce Onur Atasayar, ardından Ali Akman ile attıkları harika gollerle Demir’i tavında dövüp, Süper Lig yarışında son düdüğe kadar Bursaspor’un da var olacağını herkese gösterdiler. Dün akşamki takımı Tv’da izlerken, Bursaspor 2’yi gördüm sahada. Tüm başarılarına az çok ve şampiyonluklarını gördüğüm o takımın teknik direktörü Mustafa Er komutasındaki Bursalı teknik heyet ve büyük çoğunluğu Vakıfköy Futbol Akademisi’nden yetişmiş bu çocukların tekrarlamaması için ben bir neden göremiyorum. Yeter ki 3,5 4 milyonluk bu kent Bursaspor’u daha fazla sahiplensin, maddi anlamda tüm muslukları açsın.

Son 6 maçından 16 puan çıkarma başarısı gösteren Bursaspor’un ligde yenemeyeceği takım yok bu ekibi izlemekten keyif almayan yoktur bence. Maç sonunda talebelerini orta sahada toplayıp tebrik eden ve hep birlikte “Güzeller içinde bir seni seçtim, kalbimi sana ben sana verdim” tezahüratı yapan bu takıma Süper Lig yakışır. Haydi Bursa, hep destek, tam destek diyerek el ele verip bursasporu’muzu laik olduğu yere taşımalıyız diyorum… 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BursasporGururMustafa YıldızBaşarıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkan Kamat “Bu takımı Kimse”Tutamaz Dedi…
Erkan Kamat “Bu takımı Kimse”Tutamaz Dedi…
Ali Akman “O böyle Sevindiği İçin Yaptım” Dedi..
Ali Akman “O böyle Sevindiği İçin Yaptım” Dedi..
Ataberk “Bizi Adana’ya Getirmemişlerdi!” Dedi..
Ataberk “Bizi Adana’ya Getirmemişlerdi!” Dedi..
AYVALIKLI FİLENİN SULTANLARI DEPLASMANDA ÜÇ GALİBİYET ALDI
AYVALIKLI FİLENİN SULTANLARI DEPLASMANDA ÜÇ GALİBİYET ALDI
Nilüfer Deplasmanda Galip Geldi..
Nilüfer Deplasmanda Galip Geldi..
TFF Süper Kupa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu
TFF Süper Kupa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu
Sergen Yalçın: Hiçbir takım çantada keklik değil
Sergen Yalçın: Hiçbir takım çantada keklik değil
Mesut Özil, 3,5 yıllığına resmen Fenerbahçe'de
Mesut Özil, 3,5 yıllığına resmen Fenerbahçe'de
'SPOR SEYİRCİSİYLE GÜZEL'
'SPOR SEYİRCİSİYLE GÜZEL'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma