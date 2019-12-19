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İstanbulspor - Fenerbahçe: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'da Fenerbahçe, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

İstanbulspor - Fenerbahçe: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'da Fenerbahçe, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

19 Aralık 2019 Perşembe 10:23
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İstanbulspor - Fenerbahçe: 0-2

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 54'üncü dakikada Zanka ve 83'üncü dakikada Tolgay attı.

2'nci dakikada Jailson'un çıkarken kaybettiği top sonucunda topla birlikte sol çaprazdan içeri giren Oğuzhan'ın şutunu kaleci Harun son anda kornere çeldi.

9'uncu dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Alper Potuk, rakiplerinden sıyrılarak ara pasını Mevlüt'e yolladı. Bu oyuncunun kaleciye karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

13'üncü dakikada Tolga Ciğerci pasını ceza sahası içindeki Mevlüt'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Alper'in kayarak vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

54'üncü dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tolga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan penaltı noktasına yaptığı iyi yükselen Zanka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

55'inci dakikada Ferdi'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tolga'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

66'ncı dakikada Deniz, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerinde pasını Ferdi'ye çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70'inci dakikada Deniz'in direk olarak yolladığı kornerde, kaleci Umut topu son anda kornere çeldi.

83'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Deniz'in sol korner çizgisine yakın bir noktadan ceza sahası içerisine çıkardığı topta Tolgay'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıIstanbulsporFenerbahçeFutbol
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