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İstanbul Yarı Maratonu

İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak

İstanbul Yarı Maratonu

İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak

05 Nisan 2019 Cuma 11:00
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İstanbul Yarı Maratonu

ANKARA (DHA)

Dünyanın bir saatin altında koşulan önemli yarı maratonları arasına giren İstanbul Yarı Maratonu, 7 Nisan Pazar günü koşulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Spor İstanbul'un katkılarıyla ve Vodafone'un ana sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu, yaklaşık 10 bin çipli koşucunun katılımıyla 7 Nisan'da koşulacak. 21 kilometrelik maratona üç bin, 10 kilometre koşusuna ise 7 bin civarında kaydın yapıldığı yarışta elitler grubunda da çok önemli isimler yer alıyor.

Yarışın erkeklerde geçen yılki galibi olan ve Türkiye topraklarında ilk kez bir saatin altında yarı maraton bitiren Etiyopyalı Amdework Walelegn, bu yıl da mücadeleye katılacak. İstanbul'da 59:50 yapan Walelegn'in kariyerinde 59:22 bulunuyor. Bir başka Etiyopyalı Guyo Adola, Prag Yarı Maratonu galibi Kenyalı Peter Ndorobo, Fas'tan Aziz Lahbabi ve Etiyopyalı Adugna Bikila, daha önce bir saatin altında dereceye sahip isimler.

Türkiye'den yarışa katılacak isimler arasında Türkiye yarı maraton eski rekortmeni Ali Kaya (1:00:16), Mert Girmalegesse, geçen hafta Dünya Kros'ta yarışan milli atlet Aras Kaya, deneyimli atlet Bekir Karayel, Ramazan Barbaros, Ramazan Baştuğ gibi isimler var.

Kadınlarda ise son yıllarda İstanbul'un yıldızı haline gelen Kenyalı Ruth Chepngetich yine startta yer alıyor. İstanbul'da hem maratonun, hem de yarı maratonun parkur rekortmeni olan Chepngetich, son olarak geçen kasım ayında İstanbul Maratonu'nu kazanırken, 2:18:35 gibi tarihi bir derece yapmış ve tüm zamanlar maraton listesinde 7. sıraya yükselmişti. En iyi yarı maraton derecesini Manama'da 1:06:09 ile bu yıl yapan Chepngetich'in İstanbul'daki yarı maraton parkur rekoru olan derecesi ise 1:06:19. Yarışta Chepngetich'e rakip olarak dünya rekortmeni Netsanet Gudeta yer alıyor. Gudeta, Valencia'daki Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda yalnız kadınların koştuğu yarışta (women only) 1:06:11 ile dünya rekoruna sahip olmuştu. Gudeta'nın karışık koşulan yarışmalarda ise PB'si ise 1:05:45. Kadınlar mücadelesinde milli atletler Yasemin Can, Esma Aydemir ve Fadime Suna podyum için yarışacak atletler arasında bulunuyor.

DHA

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İstanbul Yarı Maratonu
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