İstanbul Maratonu, 43. yılında rekorlara koşuyor

Pazar günü koşulacak İstanbul Maratonu öncesinde Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yarışın heyecanını yaşamaya başladıklarını ifade eden İ. Renay Onur, "Şu an itibariyle bütün hazırlıklarımız bitti. Yarışın heyecanını yaşamaya ve yarışı beklemeye başladık. Maraton ve Spor Fuarı'nın önemi şu; pazar günü koşacak olan herkesin; çantasını, tişörtünü, koşu kitini aldığı yer burası" dedi.

"İSTANBUL MARATONU'NUN 43 YILLIK TARİHİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ EN YÜKSEK TÜRK KATILIMCI SAYISI BU SENE"

Maraton tarihinde bu sene en çok Türk katılımcının rekorunun kırıldığını belirten Onur, "Beni bu sene en çok sevindiren şeylerden bir tanesi bu. İstanbul Maratonu'nun 43 yıllık tarihinde gördüğümüz en yüksek Türk katılımcı sayısı bin 500, bu da 2018 ve 2019 yıllarında. Şu an 3 bin kayıtlı Türk sporcu var. Tahminimiz 2 bin 500'ü bitiriyor olacak. Açık ara yüzde 70, yüzde 80 ileri götürdüğümüz bir sene olacak. Burada amaç rekor kırmak değil. Bu bize şunu söylüyor. Türkiye'de maraton koşanların sayısının hızlıca arttığı bir döneme girdik. Hem daha fazla insanın koşması hem de daha fazla insanın seyretmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"YÜRÜMENİN KEYFİNİ ÇIKARTANLARI BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYIP, NE KADARINA DAHA AKTİF BİR HAYAT YAŞATABİLİYORUZ ONA BAKACAĞIZ"

Halk koşusu hakkında da bilgiler veren Onur, "Halk koşusunun önemi şu: Mraton günü, köprünün yürüyerek geçilebildiği tek gün. Bizim Spor İstanbul olarak biraz şuna bakmamız gerekiyor. Orada yürüttüğümüz insanların kaç tanesini biz koşuyla tanıştırıp, koşturabiliyoruz. Aksi takdirde orası bizim için turistik bir gezi haline geliyor. Bizim ana amacımız bu değil. Bu sene biraz bunu ölçmeye çalışacağız. Yürümenin keyfini çıkartanları bir adım öteye taşıyıp, ne kadarına daha aktif bir hayat yaşatabiliyoruz ona bakacağız" diye konuştu.

"GEÇEN SENEKİ PANDEMİ PARKURUYDU"

İstanbul Maratonu'nun eski parkuruna geri döndüğünü de aktaran Onur, şöyle konuştu: "Geçen sene pandemi nedeniyle farklı bir parkur yaptık. Girişi daha kontrollü tutabilmek için aynı yerde başlayıp, aynı yerde bitirdik. Geçen seneki pandemi parkuruydu. Bu sene orijinal haline döndü. Ancak hem koşu dünyası hem de katılanlardan geçen seneki pandemi parkuru hakkında çok olumlu şeyler duyduk, duymaya devam ediyoruz. Parkur fikrini şu aralar değerlendiriyoruz. Önümüzdeki sene nasıl yapalım diye."

"HİJYEN AÇISINDAN SIKINTI VE STRESİMİZ YOK"

Maratonda pandemi konusunda oldukça fazla önlem aldıklarını belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Biz gereğinden fazla önlem alıyoruz. Dünyadaki bütün maratonları takip ediyoruz. Şu anda bizim aldığımız önlemler bir yerde alınmıyor. Bir şekilde spor yapanlarda ve koşanlarda çok az vaka görülüyor. Bunu takip eden bir yer var. Bugüne kadar kitlesel spor organizasyonlarına katılan 4.5 milyon kişide 15 vaka çıkmış. Biz kayıt anından, kit alımına, starta girişine kadar Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız entegrasyonla HES bilgilerinden risk ve aşı durumunu kontrol ediyoruz. Aşısı yoksa test istiyoruz. Bu bize güvenli bir alan sağlıyor. O yüzden en azından hijyen açısından sıkıntı ve stresimiz yok" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL YARI MARATON PARKURU, DÜNYADA REKOR KIRILABİLECEK PARKURLAR ARASINA GİRDİ"

Nisan ayında düzenlenecek İstanbul Yarı Maratonu'nu hakkında da bilgiler veren İ. Renay Onur, sözlerini şöyle noktaladı:

"Geçen sene ekiple beraber çok çalıştık. Hız yapılabilecek bir parkur çıkardık. İstanbul'da hız yapılabilecek parkurun bir güzelliği de şu, dünyanın en tarihi parkurlarından bir tanesi. O yüzden İstanbul Yarı Maraton Parkuru, dünyada rekor kırılabilecek parkurlar arasına girdi. Bu İstanbul için güzel bir tanıtım aracı. İstanbul'da birçok kişi en iyi derecesini koşmak için yer ararken, önüne çıkan isimler arasında İstanbul Yarı Maratonu da giriyor. Yarı maraton konusunda heyecanlıyız. Orada da yurt dışı katılımının çok arttığını görüyor olacağız. Bizim kafamızda oturdu. Yarı Maraton; tarihi bir parkurda, hız yapılabilecek bir parkur. İstanbul Maratonu'nda kıtalararası koşma zevkini yaşayabileceğimiz ama hız tarafı ön plana çıkmayacak bir parkur. Deneyim tarafı daha zengin bir parkur. İstanbul'un bu iki güzel koşusunda, önümüzdeki yıllarda hem turist hem de yerli katılımcının arttığını hep beraber görüyor olacağız."