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İrfan Buz’dan Ali Akman Açıklaması Geldi

05 Şubat 2021 Cuma 13:37
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İrfan Buz’dan Ali Akman Açıklaması Geldi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor eski teknik direktörü İrfan Buz, Ali Akman değerlendirmesinde bulundu. Özellikle altyapıdan yetişen genç yıldızların kulüplerine maddi katkı sağlaması gerektiğini ifade eden teknik adam şu yorumu yaptı: “Şu an Almanya‘da olduğum için Avrupa basınını takip edebiliyorum. E.Frankfurt‘un Sportif Direktörü Bobic, Alman basınına, ‘Son dönemin en yetenekli gençlerinden birini getirdik, sevinçliyiz’ dedi. Ali Akman çok yetenekli, gelecek vaat eden bir genç kardeşimiz. Ama Bursaspor Yönetimi ve taraftar da haklı. Sadece duygusal olarak değil profesyonel anlamda da bu böyle. Sizi yetiştiren kulübünüze kazandırmak durumundasınız. Bursaspor çok büyük bir camia. Vakıfköy örneği var, Ozan Tufan örneği var mesela… İlk benim dönemimde oynadı, daha sonra Fenerbahçe‘ye gitti. 7.5 milyon euro kazandırdı Bursaspor‘a. Enes Ünal örneği var. Bu tip durumlar bir kulüp için önemli. Genç futbolcuların Avrupa‘ya gitmesini isteriz ama kulübe ekonomik katkı da getirmeliler. Biz mesela dışarıdan oyuncu getirdiğimizde döviz harcıyor kulüplerimiz, aynı şekilde giden oyuncularımızdan da bu katkı gelmeli gittikleri zaman dedi..

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İrfan Buzdan Ali Akman Açıklaması Geldi
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