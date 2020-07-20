Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın
İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın
PORTAKAL AŞKINA DEDİK
Son Dakika
PORTAKAL AŞKINA DEDİK
Kilimlerdeki her sembolün bir şifresi var
Kilimlerdeki her sembolün bir şifresi...
Başlangıç maaşı 26 bin lira olan pilotluğa ilgi arttı
Başlangıç maaşı 26 bin lira...
Tokat'ta gergedan böceği bulundu
Tokat'ta gergedan böceği bulundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Adana Demirspor maçı öncesinde taraftara seslenerek, “Bize inansınlar, futbolcularımız her şeyini ortaya koyacaklar” dedi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:44
0 Okunma
İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın

BURSA - Normal sezonun sona erdiği TFF 1’inci Lig’de, 22 Temmuz Çarşamba günü sahasında Play-Off yarı final ilk maçında Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Bursaspor, hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör İrfan Buz açıklamalarda bulundu.

Tüm senenin çalışmalarının ardından ilk final maçına çıkacaklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, camianın beklentilerini çok iyi bildiklerini söyledi. Futbolcularıyla da konuştuğunu anlatan Buz, “Herkesi tanıma fırsatım oldu, özellikle son maçtan sonra. Son dönemeçte kimlerin neler yapabileceğini net bir şekilde gördük. Bizim de stratejilerimiz var. Büyük Bursaspor taraftarının beklentisini karşılayacak şekilde Çarşamba günü iyi bir performansla ilk ayağı oynadıktan sonra, Adana’ya gidip finale çıkmak, sonrasında da finalde Süper Lig’e yükselmek istiyoruz” dedi.

Taraftara da seslenen Buz, “Taraftarımız bizim için çok itici bir güç. Herkese bu büyük taraftar nasip olmaz, çok farklı bir durum. O yüzden onların duaları bizim için çok önemli. Bize inansınlar, futbolcularımız her şeyini ortaya koyacaklar. Taraftarımızı özledik, içimiz buruk ama şunu söyleyebilirim; Süper Lig’e yükseldiğimizde, bunu gerçekleştirdiğimizde bunu kutlamak istiyoruz. Büyük Bursaspor taraftarına beklentilerini vermek istiyoruz. Futbolcularımız da bunu idrak etmiş vaziyette, bizler de takımımıza yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

İrfan Buz son olarak stratejik olarak doğruları yapma durumunda olduklarını vurguladı, “Hem bir taraftan oyun alanında doğruları yapıp, diğer yandan da agresif, coşkulu, baskılı ve dengeli olmanız gerekiyor. Rakibi iyi analiz edip, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Önemli olan Bursaspor’un ne yaptığı” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Teknik Direktörü İrfan BuzAdana Demirspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik
Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik
Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0
Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 2-0
Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 2-0
Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0
Süper Lig'de şampiyon Başakşehir
Süper Lig'de şampiyon Başakşehir
Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-0
Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-0
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4
MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti
MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti
Fenerbahçe'den '19.07' mesajı
Fenerbahçe'den '19.07' mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı