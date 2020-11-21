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İlke Özyüksel, modern pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'nın Drzonkow şehrinde düzenlenen Modern Pentatlon 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İlke Özyüksel, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 10:04
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İlke Özyüksel, modern pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu

U24 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nın kadınlar finali tamamlandı. Finalde yarışan milli pentatlet İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, binicilik ve laser run kategorilerinde gösterdiği performansla toplamda 1401 puan alarak Avrupa Şampiyonu oldu ve U24 kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 

U24 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Sıdal Aslan ise, U24 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecesini yaparak 1274 puan aldı ve kategorinin sekizincisi oldu. 

Milli pentatlet İlke Özyüksel, madalya töreni sonrası yaptığı açıklamada, şampiyon olacağına inandığını belirterek, "Tüm dünyada çok zor bir yıl oldu. Sporcular olarak bizler de bu durumdan çok etkilendik. Ancak performansımızı korumak için hem kişisel çabalar içine girdiğim gibi, bakanlığımızın ve federasyonumuzun bizlere sağladığı imkanları da en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ettim. Bugün aldığım başarı, tüm modern pentatlon camiasının bir başarısıdır. Bunu tek başıma yapmadım. Arkasında idarecilerimizden teknik ekibe kadar herkesin payı var. Şampiyonluğumu kalpleri bizlerle atan ülkemize adıyorum" şeklinde konuştu. 

Ülkemize kazandırdığı şampiyonluktan dolayı milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik eden Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır da, "U24 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcumuz İlke Özyüksel'i, gösterdiği başarılı performanstan dolayı yürekten kutluyorum. Alınan sonuç, teknik ekiple birlikte pandemi süreci boyunca girilen kampların en iyi şekilde değerlendirildiğinin bir göstergesidir. Bu şampiyonlukla İlke, önümüzdeki yıl Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara sağlam adımlarla ilerlediğini herkese göstermiş oldu" dedi.  

Tüm sporcuları ve teknik heyeti yıl boyunca gösterilen çabaların karşılığını verdikleri için tebrik eden Doç. Dr. Çakır, "Şampiyonanın bir diğer kahramanı da milli sporcumuz Sıdal Aslan oldu. Sıdal'ın aldığı başarı, önümüzdeki yıllarda pentatlonda adından söz ettireceğinin de önemli bir göstergesidir. İnanıyorum ki, yarın erkekler kategorisinde de benzer bir başarıyı yakalayacağız ve ülke olarak moderen pentatlon sporunda geldiğimiz seviyeyi göstermiş olacağız" diye konuştu. 

Polonya'da yapılan U24 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası, yarın erkekler müsabakalarıyla devam edecek. Erkekler kategorisinde ülkemizi Buğra Ünal, Arda Selçuk, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan temsil edecek. Şampiyonanın son günü olan pazar günü ise kadın-erkek olarak yapılacak mix yarışının ardından son bulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ilke özyükselPentatlonŞampiyonMadalya
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