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İlk yarıyı hedeflediğimiz noktada bitirdik

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: İlk yarıyı hedeflediğimiz noktada bitirdik

26 Aralık 2021 Pazar 11:36
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İlk yarıyı hedeflediğimiz noktada bitirdik

TRABZON (DHA)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “İlk yarının geneliyle alakalı konuşacak olursak, hocamız ve oyuncularımızı tebrik etmekten başka söyleyecek söz bulamıyorum. Hedeflediğimiz noktada bitirdik” dedi.

Spor Toto Süper Ligin 19'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde 2'nci yarının çok çetin geçeceğini kaydeden Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Özellikle Anadolu kulüplerinin canının çok yandığı yerde, ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Düşme hattındaki kulüpler can havliyle mücadele ediyor. Olmayan bütçeleriyle kulüplerini yönetmeye çalışıyorlar. Herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. 2019 - 2020’nin malum senaryolarını da raftan indirip, üstündeki tozu alıp, tekrar önümüze koymaya çalışırlarsa, bir kere daha söylüyorum; Sakın ha sakın böyle bir şeye teşebbüs edilmesin. Herkes işini yapsın. Biz Trabzonspor Kulübü olarak herkesin işini en iyi şekilde yapması için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Trabzonspor Kulübü Başkanı konuşuyor, 12 mikrofon, 8-10 kamera... Bir Anadolu kulübü, başka bir Anadolu Kulübü ile oynadığında, yerel mikrofon ve ajans mikrofonları haricinde imkan bulamıyor. Eğer Allah nasip eder de, bu sezon sonunda o kupa Trabzonspor’un elinde yükselirse ki o Trabzonspor’un elinde yükselen değil aynı zamanda Anadolu Kulüplerinin adaletli ülke futbol adına verdikleri mücadele olarak yükselir. Bu kupanın sahibi sadece Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu’dur hatta tüm kulüplerimizdir. Bir pozisyonda ele çarptı mı çarpmadı mı, oraya verilip buraya verilmez... Tabi ki hakem hataları olacaktır. Neticede oyuncunun hata yaptığı yerde hakemler de hata yapacaktır. Oyuncunun golü atamadığı yerde hakemin de hata yapması normaldir. Bizim hata düzeyini düşürmemiz gerekiyor. Kulüpler olarak elimizden gelen gayreti gösterdik” diye konuştu.

"BAZI OYUNCULARIMIZ İÇİN ALDIĞIMIZ TEKLİFLER VAR"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise, “Bizde sistem şöyle çalışıyor; aşağıdan geliyor, izleme biriminden hocanın talepleri doğrultusunda geliyor. Hoca değerlendirdikten sonra o oyuncunun Trabzonspor’un mali kriterlerine uyup uymadığını kontrol ediyor ve bize geliyor. Bize 3-4 isim veriyor ve biz girişimde bulunuyoruz. Ben isim konuşmam bana sormayın. Resmi olmasa da bazı oyuncularımıza yurt içi ve yurt dışından aldığımız teklifler var. 5-6 milyon Euro’luk bir transfer limitimiz var. Ama bu kasamızda 5 milyon Euro’muz var anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu, Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca’nın olası transferinin sorulması üzerine “Bu soruyu önce hocaya sormanız gerekiyor. Başakşehir’in bir oyuncusuna 2-3 kulübün talip olması kadar güzel bir şey yok. Başakşehir adına güzel bir şey” yanıtını verdi.

Ağaoğlu, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Gervinho ve Edgar’ın lisanslarının da askıya alınacağını sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AğaoğluTrabzonspor Başkanı
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