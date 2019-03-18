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İlk yarıdan daha iyi olması Beşiktaş'a yetmiyor

Göztepe'yi 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, ligin ilk devresinde gösterdiği performansının üstüne çıkmasına rağmen şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.

İlk yarıdan daha iyi olması Beşiktaş'a yetmiyor

Göztepe'yi 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, ligin ilk devresinde gösterdiği performansının üstüne çıkmasına rağmen şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:28
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İlk yarıdan daha iyi olması Beşiktaş'a yetmiyor

İSTANBUL - Lige iyi bir başlangıç yapıp ilk 2 haftada Akhisarspor ve B.B. Erzurumspor'u yenen siyah beyazlılar, şampiyonluk için iddialı olduğu mesajını vermişti. Ancak sonrasında sürekli inişli çıkışlı bir grafik çizen Şenol Güneş'in öğrencileri seri galibiyetler almaktan uzak kalınca, 17'nci haftayı Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde geçti.

İkinci devreye puan farkını azaltıp şampiyonluk iddiasını sürekli hale getirmek amacıyla giren siyah beyazlılar, ilk devredeki 9 haftaya göre daha başarılı bir performans gösterse de puan farkının açılmasını engelleyemedi. Ligin ilk 9 haftasında 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan Beşiktaş, ikinci devrenin 9 maçında hiç yenilmemesine rağmen liderle olan puan farkı 11'e yükseldi. İkinci devrenin 9 haftasını 6 galibiyet, 3 beraberlikle geçen siyah beyazlılar 21 puan toplamasına rağmen, Medipol Başakşehir'in ve Galatasaray'ın inanılmaz grafiğine takıldı ve puan farkı 26'ncı hafta itibariyle liderle 11, ikinci ile 5 olarak kaldı. İkinci devrenin 9 maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Başakşehir, sezon başlangıcından çok daha iyi performans gösteren Beşiktaş'ın, kendisini yakalamasına izin vermediği gibi puan farkını da açarak yoluna devam etti. Oysa M. Başakşehir; ligin 9'uncu haftasında Beşiktaş'ın sadece 3 puan önünde bulunuyordu. Galatasaray ise M.Başakşehir gibi 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak puan farkının hem Beşiktaş hem de Medipol Başakşehir ile aynı kalmasını sağladı.

'MİLLİ TAKIM GÖRÜŞMELERİ ŞENOL GÜNEŞ'İ ETKİLEDİ' TEZİ ÇÜRÜDÜ

Bu arada; Medipol Başakşehir ile puan farkının açılmasını Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görüşmeleri yapmasına bağlayanların tezi de ilk yarı ve ikinci yarı istatistikleriyle bir anlamda çürümüş oldu.

Milli Takım ile adının geçmediği ilk yarıda, 9'uncu hafta itibariyle 15 puan toplayan Şenol Güneş, Milli Takım görüşmeleri yaptığı ve sonuçlandırdığı 2. devrede 21 puan topladı. Şenol Güneş'li Beşiktaş, ilk 9 haftada 2 mağlubiyet alırken, 2. devrenin 9 haftasında yenilgi yüzü görmedi. Beraberlikler ise 3 ile aynı sayıda kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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