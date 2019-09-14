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İlk hedefimiz takımın ismini değiştirmek

Gazişehir Gaziantep'in yeni başkanı Mehmet Büyükekşi’den açıklamalar

İlk hedefimiz takımın ismini değiştirmek

Gazişehir Gaziantep'in yeni başkanı Mehmet Büyükekşi’den açıklamalar

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:32
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İlk hedefimiz takımın ismini değiştirmek

GAZİANTEP (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarıyla toplantı düzenledi. Büyükekşi, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün ismini değiştirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılan toplantıya, Gazişehir Gaziantep'in yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. İlk hedeflerinin takımın ismini değiştirmek olduğunu ifade eden Büyükekşi, "Bizim ilk hedefimiz Gazişehir ismini Gaziantep olarak değiştirmek. Çünkü takımın ismi şehir dışında kafa karıştırıyor. Bu konuda federasyonla görüşmeler yapacağız. İkinci amacımız ise geçen yıl seyirci sayımız 2-3 bindi. Gençlerbirliği maçında yaklaşık 5 bin seyirciyle oynamışız. Bu kentin futbola olan ilgisi yüksek. Biz az taraftarla oynayacak bir şehir değiliz. Bizim 33 bin kişilik bir stadımız var. Tüm kenti bu takımı sahiplenmeye davet ediyoruz" dedi.

"SAHADA 12'NCİ OYUNCU TARAFTARDIR"

Tüm kenti sahaya beklediklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Futbol 11 kişi ile oynanıyor. Ama 12'nci oyuncu taraftardır. Statta bir taraftar var. Bir de seyirci var. Biz seyircileri bu şehrin katmanlarını taraftar haline getirmek istiyoruz. O yüzden işçisi, öğrencisi, bürokratı, şehrin en üst tabakasından en alt tabakasına kadar tamamını bu takımı sahiplenmelerini bekliyoruz. Bu konuda herkesi ziyaret ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gazişehir GaziantepMehmet Büyükekşi
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