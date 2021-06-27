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İlk çeyrek finalist Danimarka

EURO 2020'de ilk çeyrek finalist Danimarka

27 Haziran 2021 Pazar 07:04
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İlk çeyrek finalist Danimarka

İSTANBUL, (DHA) 

EURO 2020'de son 16 turu karşılaşmasında Galler'i 4-0 mağlup eden Danimarka, adını çeyrek finale yazdırdı.

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde Galler ile Danimarka, Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Danimarka ilk yarıyı 27'nci dakikada Dolberg'in golüyle 1-0 önde kapattı. 48'inci dakikada Dolberg, tekrar sahneye çıkarak kendisinin ve takımının 2'nci golünü atarak skoru 2-0'a getirdi. 88'inci dakikada Maehle ve 90+4'üncü dakikada Braithwaite'ın golleriyle farkı 4'e çıkaran Danimarka, karşılaşmayı da bu skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi. Galler'de Harry Wilson, 90'ıncı dakikada kırmızı kart gördü.

Danimarka, çeyrek finalde 3 Temmuz Cumartesi günü Hollanda-Çekya mücadelesinin galibiyle Bakü'de karşı karşıya gelecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaEuro 2020
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