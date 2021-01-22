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İlhan Cavcav, ölümünün 4’üncü yılında anıldı

Gençlerbirliği Kulübü, onursal başkan İlhan Cavcav'ın ölümünün 4’üncü yıl dönümü için anma mesajı yayımladı.

22 Ocak 2021 Cuma 13:54
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İlhan Cavcav, ölümünün 4’üncü yılında anıldı

ANKARA - Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden, Gençlerbirliği Kulübü’nün 22’nci başkanı olan ve geçirdiği beyin kanaması sonucu 22 Ocak 2017’de hayata gözlerini yuman İlhan Cavcav, vefatının 4'üncü yıl dönümünde anıldı.

Gençlerbirliği Kulübü’nden yayınlanan anma mesajında şu ifadelere yer verildi: “Ülke futbolunun duayen ismi, büyük iş insanı, iyi bir Ankaralı ama bizim için bunlardan çok daha öte anlamlar taşıyan Onursal Başkanımız İlhan Cavcav, dört yıl önce aramızdan ayrıldı. Onun Gençlerbirliği sevgisi bizlere bıraktığı en büyük emanet. Bu emaneti yaşatmak, layık olduğu yerlere yeniden çıkarmak da bizim ona sözümüz... Son nefesine dek Gençlerbirliği sevgisi ile yaşayan Onursal Başkanımız İlhan Cavcav’ı vefatının dördüncü yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.” 

MURAT CAVCAV: YOKLUĞUNDA 4 YIL HEPİMİZ İÇİN HAYLİ ZORDU

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav için yayımladığı mesajda, “Bundan dört yıl önce kulübümüzün onursal başkanını, babamı kaybettim. Başkanımızın yokluğunda dört yıl hepimiz için hayli zorlu geçti. Hem iş dünyasının hem de spor dünyasının duayen ismi İlhan Cavcav’dan aldığım en büyük dersler emeğe ve alın terine saygısı, etik değerlere olan bağlığı ve Gençlerbirliği’ne olan aidiyetiydi. Bize bıraktığı bu değerlerin ışığında Gençlerbirliği’ni en iyi yerlere getirmek, layık olduğu günleri yeniden yaşatmak en büyük amacım.Geçen dört yılın ardından onursal başkanımız, babam İlhan Cavcav’ı sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyorum" dedi.

DHA

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İlhan Cavcavölümünün 4üncü Yılında Anıldı
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