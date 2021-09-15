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İki doktorun triatlondaki başarısı, hastalarına örnek oldu

15 Eylül 2021 Çarşamba 10:29
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İki doktorun triatlondaki başarısı, hastalarına örnek oldu

İSTANBUL - Kardiyoloji doktorları Barkın Kültürsay ve Samet Uysal, dünyanın ilk kıtalararası triatlonu olan İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nu 3’üncü sırada tamamladı. Bu başarılarıyla hastalarına da örnek olan ikili, hem tıp hem de spor alanında daha büyük başarılar hedeflediklerini söyledi.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji doktorlarından Barkın Kültürsay ve Samet Uysal yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan dünyanın ilk kıtalararası triatlonu olan Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda kalplerini son noktaya kadar zorladı. Yoğun çalışma temposundan arta kalan zamanda antrenman yapan ikili, bu mücadeleyi tamamlamakla kalmayıp takım olarak mücadelede üçüncü olmayı da başardı. Tüm aerobik sporların kalp ve damar hastalıklarından koruyucu olduğunu vurgulayan ikili aynı zamanda hastalarına da örnek oldu. Birlikte ilk kez yarışan ikili, hem tıp hem de spor alanında daha büyük başarılar hedeflediklerini belirtti.

İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda katılımcılar ilk olarak Kanlıca İskelesi'nden yüzme kategorisiyle mücadeleye başladı. 500 triatletin katıldığı yarışlarda sporcular, 2 bin 300 metrelik parkurun ardından Küçüksu İskelesi'nde karaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçip Harp Akademileri Kavşağı'ndan dönerek 40 kilometrelik parkuru bisikletle tamamlayan sporcular, Küçüksu-Çubuklu arasında 3 tur olarak hazırlanan 10 kilometrelik parkuru koşarak yarışı tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Stanbul Boğaziçi TriatlonuBarkın Kültürsay Ve Samet Uysal
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